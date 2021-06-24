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Com ótimos índices pelo Flamengo, Matheuzinho dobra número de assistências em relação a 2020

Jovem lateral-direito aproveita chances na ausência de Isla, lidera o Flamengo em assistências em 2021 e se coloca como um importante jogador para a sequência...
LanceNet

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Publicado em 

24 jun 2021 às 13:00

Publicado em 24 de Junho de 2021 às 13:00

Crédito: Alexandre Vidal / Flamengo
2021 já pode ser considerado o ano de confirmação para Matheuzinho. Aos 20 anos, o lateral-direito tem aproveitado as chances como titular do Flamengo e, com ótimos índices, lidera o time em assistências na temporada. São seis passes decisivos. Mais do que isso, o camisa 34 está se colocando como um dos laterais mais eficientes neste início de Campeonato Brasileiro, enquanto Isla está a serviço do Chile na Copa América. Confira os números mais abaixo!
Matheuzinho foi titular nas quatro rodadas disputadas pelo Flamengo até o momento. Segundo o portal Footstats, o jovem é o primeiro em cruzamentos certos por jogo; em acerto de cruzamento; em assistências para finalização por jogo; em finalizações; e em desarmes entre todos os laterais do Brasileirão,Com 21 jogos em 2021, Matheuzinho é o segundo atleta com mais minutos em campo pelo Flamengo, com 1488, atrás de Willian Arão. São seis assistências na temporada: quatro no Estadual, uma na Copa do Brasil e uma no Brasileirão.
Em relação a 2020, o camisa 34 já dobrou o número de assistências. Em toda a última temporada, tanto ele quanto Filipe Luís e Isla - titulares absolutos do Flamengo-, deram três passes decisivos cada ao final da temporada passada.
Com a seleção chilena, de Isla, avançando na Copa América, Matheuzinho seguirá como titular do Flamengo nas próximas partidas. No domingo, em Caxias do Sul, o Rubro-Negro visita o Juventude às 11h pelo Brasileirão.

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