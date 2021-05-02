Com ótima média pelo Flamengo, Pedro fica a um gol de igualar sua marca dos tempos de Fluminense

Crédito: Pedro marcou três vezes contra o Volta Redonda (Alexandre Vidal / Flamengo

É natural que um jogador tenha sua imagem ligada ao clube que o revelou. Normalmente é assim que ele é visto pelo torcedor, como a cria de um time em especial. Mas há, claro, algumas formas de se mudar isso. Uma delas, é ganhando títulos. A outra, marcando gols. Pedro no Flamengo tem conseguido as duas coisas.

Revelado pelo rival Fluminense, o centroavante chegou à Gávea em 2020 após passagem relâmpago pela Fiorentina, da Itália. E mesmo não sendo titular na maioria dos jogos em que atuou pelo Rubro-Negro - foi reserva em 31 de 61 -, o atacante já soma 30 gols marcados. Na temporada 2021, são sete bolas na rede em apenas sete atuações. Três delas contra o Volta Redonda, neste sábado, na vitória da sua equipe por 3 a 0 no jogo de ida das semifinais do Carioca.

Pedro agora precisa de apenas mais um tento para igualar a marca obtida no Tricolor. Porém, com um detalhe importante: foram 94 partidas pelo time das Laranjeiras, 33 a mais do que seu número atual pelo Flamengo. A média do camisa 21 subiu de um gol a cada três jogos, nos tempos de Flu, para um a cada dois desde que passou a defender o Fla. Mesmo dividindo as chances com Gabigol, Arrascaeta, Bruno Henrique e companhia...

PEDRO NO FLUMINENSE94 jogos (63 como titular)5954 minutos em campo31 gols0,32 g/j1 gol a cada 192 minutos em campo

PEDRO NO FLAMENGO61 jogos (30 como titular)2810 minutos em campo30 gols0,49 g/j1 gol a cada 93 minutos em campo