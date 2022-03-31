Com os retornos de Cantillo e Willian, Corinthians treina de olho no Always Ready

Na manhã desta quinta-feira (31), o Corinthians realizou mais um treino no CT Joaquim Grava, de olho na estreia da Libertadores, contra o Always Ready, da Bolívia, na terça-feira (5), em La Paz, às 21h30.> GALERIA - Relembre todas as estreias do Corinthians em Libertadores

Pela primeira vez na semana, os atletas que atuaram mais de 45 minutos na derrota para o São Paulo, na semifinal do Paulistão, participaram de forma integral de todas as partes do treinamento.

Vítor Pereira também contou com os retornos de Willian e Cantillo. Na quarta-feira, o camisa 10 não tinha ido ao campo, fazendo um trabalho de fortalecimento dentro do CT. Já o volante voltou dos compromissos da Data Fifa pela seleção colombiana. Ambos participaram normalmente do treino.

O goleiro Ivan, recuperado de um desconforto no músculo posterior da coxa direita, concluiu a transição física e foi outro a treinar sem restrições com o grupo.

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Os atletas iniciaram o dia com o aquecimento e, em seguida, o técnico Vítor Pereira promoveu um enfrentamento em campo reduzido.

Depois, o treinador organizou uma atividade de posse de bola. Por fim, os jogadores do Timão participaram de mais um enfretamento, porém com o espaço mais aberto.

Após o treinamento, alguns atletas fizeram trabalhos complementares de cobranças de falta e cabeceios defensivos.

Com todo o elenco principal à disposição, VP não chamou nenhum jogador da base para as atividades desta quinta-feira. O português vem dando chance para os Crias do Terrão nos treinamentos desde que chegou ao clube. Nos últimos dois dias, ele chamou nove atletas da base para completar as atividades.

O Corinthians volta ao CT Joaquim Grava na manhã de sexta-feira (1), para dar prosseguimento na preparação contra o Always Ready.