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futebol

Com os retornos de Cantillo e Willian, Corinthians treina de olho no Always Ready

Volante estava com a seleção colombiana; Camisa 10 do Timão vinha aprimorando a forma física...

Publicado em 31 de Março de 2022 às 13:08

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

31 mar 2022 às 13:08
Na manhã desta quinta-feira (31), o Corinthians realizou mais um treino no CT Joaquim Grava, de olho na estreia da Libertadores, contra o Always Ready, da Bolívia, na terça-feira (5), em La Paz, às 21h30.> GALERIA - Relembre todas as estreias do Corinthians em Libertadores
Pela primeira vez na semana, os atletas que atuaram mais de 45 minutos na derrota para o São Paulo, na semifinal do Paulistão, participaram de forma integral de todas as partes do treinamento.
Vítor Pereira também contou com os retornos de Willian e Cantillo. Na quarta-feira, o camisa 10 não tinha ido ao campo, fazendo um trabalho de fortalecimento dentro do CT. Já o volante voltou dos compromissos da Data Fifa pela seleção colombiana. Ambos participaram normalmente do treino.
O goleiro Ivan, recuperado de um desconforto no músculo posterior da coxa direita, concluiu a transição física e foi outro a treinar sem restrições com o grupo.
> TABELA - Confira e simule os primeiros jogos do Timão na Libertadores
Os atletas iniciaram o dia com o aquecimento e, em seguida, o técnico Vítor Pereira promoveu um enfrentamento em campo reduzido.
Depois, o treinador organizou uma atividade de posse de bola. Por fim, os jogadores do Timão participaram de mais um enfretamento, porém com o espaço mais aberto.
Após o treinamento, alguns atletas fizeram trabalhos complementares de cobranças de falta e cabeceios defensivos.
Com todo o elenco principal à disposição, VP não chamou nenhum jogador da base para as atividades desta quinta-feira. O português vem dando chance para os Crias do Terrão nos treinamentos desde que chegou ao clube. Nos últimos dois dias, ele chamou nove atletas da base para completar as atividades.
O Corinthians volta ao CT Joaquim Grava na manhã de sexta-feira (1), para dar prosseguimento na preparação contra o Always Ready.
Crédito: JoãoVictoreWilliandurantetreinodoTimão(Foto:RodrigoCoca/AgênciaCorinthians

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