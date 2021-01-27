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Com olhos na decisão, Abel Ferreira valoriza trajetória alviverde na Libertadores

Após o empate com Vasco, o comandante alviverde falou sobre a oportunidade de disputar uma final tão importante pelo Palmeiras...
LanceNet

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Publicado em 

27 jan 2021 às 08:00

Publicado em 27 de Janeiro de 2021 às 08:00

Crédito: Cesar Greco/Palmeiras
Após ficar no empate por 1 a 1 diante do Vasco, no Allianz Parque, Abel Ferreira concedeu entrevista coletiva e falou sobre a decisão da Copa Libertadores, no sábado (30), no Maracanã. O técnico português analisou o trabalho feito nestes últimos meses e valorizou a trajetória do Verdão até a grande final.
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Finalista da Copa Libertadores pela quinta vez em sua história, o Palmeiras vai em busca do bicampeonato continental, diante do rival Santos, no maior palco do futebol brasileiro. Após o empate contra o Vasco, Abel Ferreira falou sobre o jogo mais importante do clube no século:
- É uma oportunidade (a final). Trabalhamos toda a nossa vida para chegar no futebol de mais alto nível. Então temos que aproveitar e desfrutar. A final é fruto do trabalho que fizemos. O que vou dizer é para que desfrutem e vivam o momento com intensidade.
>> Veja a tabela completa do Brasileirão e simule os próximos jogosO comandante alviverde ainda destacou o desafio de disputar uma final continental de alta importância tanto para o clube como para sua carreira:
- É um desafio. Coragem, fé e sacrifício, porque acredito que são valores que podem nos levar à vitória.
Depois de uma exaustiva sequência de cinco jogos do Campeonato Brasileiro em um curto período de 12 dias, o Palmeiras entra em campo no próximo sábado, às 17h (horário de Brasília), no Maracanã, diante do Santos pela grande final da Copa Libertadores da América.

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