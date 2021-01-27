Com olhos na decisão, Abel Ferreira valoriza trajetória alviverde na Libertadores

Crédito: Cesar Greco/Palmeiras

Após ficar no empate por 1 a 1 diante do Vasco, no Allianz Parque, Abel Ferreira concedeu entrevista coletiva e falou sobre a decisão da Copa Libertadores, no sábado (30), no Maracanã. O técnico português analisou o trabalho feito nestes últimos meses e valorizou a trajetória do Verdão até a grande final.

ATUAÇÕES: Scarpa e Breno Lopes são os destaques do Palmeiras em empate

Finalista da Copa Libertadores pela quinta vez em sua história, o Palmeiras vai em busca do bicampeonato continental, diante do rival Santos, no maior palco do futebol brasileiro. Após o empate contra o Vasco, Abel Ferreira falou sobre o jogo mais importante do clube no século:

- É uma oportunidade (a final). Trabalhamos toda a nossa vida para chegar no futebol de mais alto nível. Então temos que aproveitar e desfrutar. A final é fruto do trabalho que fizemos. O que vou dizer é para que desfrutem e vivam o momento com intensidade.

>> Veja a tabela completa do Brasileirão e simule os próximos jogosO comandante alviverde ainda destacou o desafio de disputar uma final continental de alta importância tanto para o clube como para sua carreira:

- É um desafio. Coragem, fé e sacrifício, porque acredito que são valores que podem nos levar à vitória.