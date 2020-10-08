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Com objetivos distintos, Figueirense e Chapecoense abrem a 15ª rodada da Série B

Furacão e Verdão do Oeste se enfrentam nesta sexta-feira, a partir das 16h (Horário de Brasília), no Orlando Scarpelli...
LanceNet

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Publicado em 

08 out 2020 às 19:40

Publicado em 08 de Outubro de 2020 às 19:40

Crédito: Site Oficial Figueirense
A 15ª rodada da Série B começa nesta sexta-feira o primeiro duelo do dia é por conta do clássico Figueirense e Chapecoense, a partir das 16h (Horário de Brasília), no Orlando Scarpelli.Como chegam
Com apenas 13 pontos, o Figueira se encontra na parte baixa da classificação e precisa somar pontos para não encerrar a rodada na zona de rebaixamento. Apesar da situação delicada, o time de Elano demonstra reação e conseguiu vencer dois jogos nos últimos cinco confrontos.
A Chapecoense vive situação oposta. Com 25 pontos, o Verdão do Oeste aparece na vice-liderança e vencer o rival lhe dá o direito de colar no Cuiabá e manter vivo o sonho de liderar o torneio.

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