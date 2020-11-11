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Com o retorno de Arrascaeta, Flamengo divulga os relacionados para o duelo com o São Paulo

Meia uruguaio volta após ter ficado de fora de alguns jogos devido à lesão. Jogo válido pelas quartas da Copa do Brasil marca a estreia de Rogério Ceni no comando do rubro-negro...

Publicado em 11 de Novembro de 2020 às 13:52

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

11 nov 2020 às 13:52
Crédito: Marcelo Cortes/Flamengo
O Flamengo divulgou a lista de jogadores relacionados para o duelo com o São Paulo, nesta quarta, no Maracanã, às 21h30, pelas quartas de finais da Copa do Brasil. A grande novidade ficou por contra do retorno do meia uruguaio De Arrascaeta, que desfalcou a equipe em alguns jogos devido à lesão durante treinamento com a celeste olímpica. Após a demissão do espanhol Doménec Torrent, o Flamengo anunciou a contratação do técnico Rogério Ceni, ex-Fortaleza. O maior ídolo do Tricolor Paulista fará a sua estreia no comando da equipe rubro-negra justamente contra o São Paulo.
Apesar da volta de Arrascaeta, Rogério Ceni não poderá contar com Pedro, Everton Ribeiro e Isla, convocados por suas respectivas seleções, Rodrigo Caio e Filipe Luís, que ainda se recuperam de lesão, e Diego Ribas, que passa por recondicionamento físico.
Confira lista de relacionados do Flamengo para o jogo desta noite
Goleiros: Hugo Souza, Diego Alves e César;Laterais: Matheuzinho, João Lucas, Ramon e Renê;Zagueiros: Gustavo Henrique, Natan, Léo Pereira e Thuler;Volantes: Willian Arão, Thiago Maia, João Gomes e Gerson;Meias: Arrascaeta e Pepê;Atacantes: Bruno Henrique, Gabigol, Pedro Rocha, Lincoln, Michael e Vitinho.

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