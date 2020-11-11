Com o retorno de Arrascaeta, Flamengo divulga os relacionados para o duelo com o São Paulo

O Flamengo divulgou a lista de jogadores relacionados para o duelo com o São Paulo, nesta quarta, no Maracanã, às 21h30, pelas quartas de finais da Copa do Brasil. A grande novidade ficou por contra do retorno do meia uruguaio De Arrascaeta, que desfalcou a equipe em alguns jogos devido à lesão durante treinamento com a celeste olímpica. Após a demissão do espanhol Doménec Torrent, o Flamengo anunciou a contratação do técnico Rogério Ceni, ex-Fortaleza. O maior ídolo do Tricolor Paulista fará a sua estreia no comando da equipe rubro-negra justamente contra o São Paulo.