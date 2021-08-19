Com o mesmo número de semifinais que o Corinthians, Abel elimina mais um paulista na Libertadores

Abel Ferreira fez história no Allianz Parque. Na última terça-feira (17), o treinador comandou o Palmeiras na goleada, por 3 a 0, contra o São Paulo, que garantiu a classificação do atual campeão à semifinal da Libertadores. Com o resultado, o treinador chegou nesta fase da competição duas vezes, assim como o Corinthians. Além disso, o Verdão se tornou o primeiro paulista a eliminar todos os rivais no torneio. Em 1999 e 2000, quando conseguiu duas finais e um título, o Maior Campeão Nacional enfrentou, antes da decisão, o Corinthians. Nas duas temporadas, o desfecho foi o mesmo: vitória alviverde.
Uma nova eliminação, no entanto, tardou. Apenas em 2020, contra o Santos, o Verdão voltou a vencer. A ocasião, no entanto, foi o grande diferencial da partida, pois esta consistia na final da competição. Deste modo, com um gol aos 98′ de Breno Lopes, o Palmeiras sagrou-se bicampeão da América.No ano seguinte, o Alviverde conseguiu, mais uma vez, fazer história. Precisando quebrar um tabu histórico contra o São Paulo, o time correspondeu e goleou o rival por 3 a 0. Com o resultado, o técnico Abel Ferreira, que está no Brasil desde novembro, igualou o Corinthians, que possui 110 anos, em número de semifinais – ambos com duas.
O próximo confronto do Palmeiras será pelo Brasileirão, contra o Cuiabá, no próximo domingo (22), às 11h (horário de Brasília), no Allianz Parque.