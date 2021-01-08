Com o Flamengo precisando do resultado, Ceni aposta em jovens nos minutos finais de jogos do Brasileirão

LanceNet

Publicado em 08 de Janeiro de 2021 às 19:36

Crédito: Alexandre Vidal/Flamengo
Na disputa pelo título do Brasileirão, o Flamengo teve resultados frustrantes nas últimas rodadas: empate sem gols com o Fortaleza e derrota para o Fluminense. Os tropeços fizeram o time cair para a quarta posição e o trabalho de Rogério Ceni, novamente, ser questionado. As opções do treinador durante o jogo, por exemplo, receberam críticas. Nestes duas partidas citadas, por exemplo, o Rubro-Negro precisava do resultado e, nos minutos finais, o técnico lançou os jovens Rodrigo Muniz e Pepê nos lugares de medalhões e estrelas.
> Confira a classificação e simule as próximas rodadas do Brasileirão!Na última quarta, com o Fla-Flu empatado em 1 a 1, Ceni substituiu Gabriel Barbosa ao 25 minutos da etapa final, colocando Pedro em seu lugar. Aos 43, com o Rubro-Negro atrás da vitórias nos minutos finais, o técnico lançou outro atacante ao jogo: Rodrigo Muniz entrou na vaga de Everton Ribeiro, e, aos 46, Pepê foi a cartada final do treinador, substituindo Gerson. No minuto seguinte, o Fluminense marcou com Yago Felipe, vencendo de virada no Maracanã.
Já contra o Fortaleza, na última partida de 2020, Pepê novamente foi acionado nos minutos finais por Rogério Ceni enquanto o Flamengo buscava a vitória. O meia - que pouco havia atuado em 2020 até a chegada do técnico - entrou aos 43 minutos do segundo tempo no Castelão, mas o placar persistiu em 0 a 0.
Na quarta posição após a 28ª rodada, o Flamengo volta a campo neste domingo pelo Brasileirão. O Rubro-Negro recebe o Ceará, no Maracanã, às 16h.

