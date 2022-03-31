Com o 'fico' de Abel, Palmeiras vai iniciar negociações para renovar contratos após final do Paulista

Definida a permanência de Abel Ferreira no comando, o Palmeiras já recebeu o aval do português para iniciar, após a final do Campeonato Paulista, as negociações para renovar os contratos de atletas do elenco cujos vínculos com o clube se encerram no final deste ano.Dois reforços do Alviverde para esta temporada, o goleiro Marcelo Lomba e o volante Jailson foram aprovados pela comissão técnica, que quer o prolongamento do contrato, acertado inicialmente até dezembro como forma de teste.

O LANCE! apurou que nos dois casos o acordo já previa cláusulas que facilitariam a renovação. Além, claro, de haver o interesse dos atletas em seguir trabalhando com Abel.

No caso de Jailson, há a vantagem dele ser apontado como titular do Verdão caso o clube ratifique a venda de Danilo para o futebol europeu. Por isso, a proposta palmeirense deve ser de longo prazo.

Lomba, pela idade - 35 anos - , deve receber proposta para seguir no Verdão até o fim de 2023, nas mesmas condições atuais, de ser o reserva imediato de Weverton, provável desfalque em convocações da Seleção Brasileira.

Entre as outras opções do grupo, ficam sem contrato no final do ano o meia Gustavo Scarpa e o lateral-direito Marcos Rocha.

Titular de Abel, Scarpa recuperou o bom futebol dos tempos de Fluminense com o comandante português e parece entrosado com o clube a torcida. A ideia seria mesmo de oferecer um vínculo de longo prazo.

Já com Marcos Rocha, destaque na lateral-direita apesar de ser criticado pela torcida eventualmente, o plano é repetir a oferta que será apresentada a Lomba. Com 33 anos, o camisa 2 ficaria pelo menos mais uma temporada, dando tempo para Gustavo Garcia, revelação da base e campeão da Copa São Paulo de juniores deste ano, ganhar mais experiência para substituí-lo na equipe titular.

Dos contratos a vencerem do elenco alviverde, a saída definida é a de Deyverson. O camisa 16 vê seu vínculo se encerrar no fim de junho e já foi avisado que ele não será renovado, fazendo-o a se despedir da torcida em suas redes sociais.TABELA> Veja classificação e simulador do Paulistão-2022 clicando aqui> Conheça o aplicativo de resultados do LANCE!