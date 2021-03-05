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Com o elenco em reformulação, Vasco adia reapresentações e negocia saídas de jogadores. Confira

Yago Pikachu e Neto Borges não se reapresentarão nesta segunda-feira. Dois estrangeiros estão de saída e o elenco, assim, vai sendo enxugado para a temporada 2021...

Publicado em 05 de Março de 2021 às 16:00

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

05 mar 2021 às 16:00
Crédito: O lateral-esquerdo Neto Borges chegou ao Vasco no meio do ano passado (Reprodução / Dugout
Mesmo que de maneira discreta, o Vasco trabalha a reformulação do elenco principal para a temporada na Série B do Campeonato Brasileiro de maneira intensa. Os últimos dias, assim como serão as próximas semanas, estão sendo marcados por saídas e negociações para finais de ciclo de jogadores.Alguns jogadores estão sendo comunicados sobre a extensão do período de descanso. Em vez de se reapresentarem nesta segunda-feira, atletas como Yago Pikachu e Neto Borges terão um período a mais sem compromissos com o Cruz-Maltino. O indicativo é nítido de que há uma tentativa de negociá-los.
O lateral-direito/ponta tem contrato com o clube de São Januário até dezembro. O adiamento da reapresentação dele foi informado primeiramente pelo jornalista Fábio Azevedo e confirmado pelo LANCE!.
Já Neto Borges está emprestado pelo Genk, da Bélgica, até o final de julho. O aviso para que ele não se reapresente nesta segunda foi divulgado pelo site "Ge", e também confirmado pela reportagem do L!.
-> Confira galeria de fevereiro com os tempos de contrato dos atletas do Vasco
Já haviam dito adeus o zagueiro Marcelo Alves e o atacante Ygor Catatau, ambos até então emprestados pelo Madureira. Mais recentemente, a "TyC Sports" noticiou e o L! confirmou que o volante Leonardo Gil está a caminho do Colo-Colo (CHI).
O argentino com nacionalidade chilena deverá defender o Cacique dando fim ao vínculo com o Cruz-Maltino, que vai até o meio deste ano. Outro estrangeiro que está de partida é Gustavo Torres. Em comum, além de serem estrangeiros, o fato de ambos não terem agradado.
O atacante, que já não participou da reta final da última temporada vascaína deve rescindir amigavelmente o contrato de empréstimo, que vai até dezembro. Tal informação foi publicada pelo site Esporte News Mundo.
-> Confira a tabela do Campeonato Carioca
O departamento de futebol do Vasco tenta se equilibrar entre a montagem de um time forte para a Série B e a necessidade de enxugar a folha salarial. Isso por conta do aumento da dívida e da queda de receita do clube. A comissão técnica já foi reduzida e oficializada nesta sexta-feira.
De volta ao elenco, há jogadores com vínculo até o meio do ano, como Benítez (emprestado) e Henrique; existem outros, de diferentes idades, cujos contratos se encerram em menos de um ano; e tem ainda casos como os de Fernando Miguel, Leandro Castan e Werley.
Os três possuem vínculos com o Vasco até o final do ano que vem e ganham, junto, cerca de R$ 700 mil. Todos com mais de 30 anos, têm mercados específicos para a posição e para o número de jogos na última temporada. Castan é o capitão, mas Werley, por exemplo, é reserva: disputou 19 partidas.

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