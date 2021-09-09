Com o desfalque de Jô, Corinthians segue preparação para pegar o Atlético-GO

Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians

Com chuva, o Corinthians treinou na tarde desta quinta-feira, no CT Joaquim Grava em preparação para o duelo diante do Atlético-GO, que acontecerá neste domingo, às 18h15, no Estádio Antônio Accioly, em Goiânia-GO, pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro. A notícia do dia foi a ausência de Jô nos treinos.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão-2021 clicando aqui

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No Campo 1, os atletas que atuaram por mais de 45 minutos diante do Juventude, na última terça, realizaram uma ativação com bola e, em seguida, retornaram para a parte interna do CT para novos trabalhos regenerativos com a equipe de fisioterapia, a exemplo do que aconteceu na quarta-feira.

Os demais atletas participaram do aquecimento e de um trabalho de perde-pressiona no Campo 3. Em seguida, o técnico Sylvinho separou o elenco: os zagueiros e laterais ficaram com ele para um trabalho específico de posicionamento e movimentação defensiva; enquanto os demais foram ao Campo 4 para um treinamento de ações ofensivas.O meio-campista Adson segue na transição com a equipe de preparação física. Assim como na atividade da última quarta-feira, ele participou do aquecimento com o grupo e, depois, fez um treino com bola sob a supervisão do preparador Fabrício Pimenta. O jovem ainda é dúvida para a lista de relacionados.

Willian, por sua vez, novamente participou de toda a atividade do dia junto com os companheiros e deu mais um passo para sua estreia nesta segunda passagem pelo clube. Expectativa é de que ele seja relacionado para domingo.

Uma baixa nos treinamentos desta quinta foi o atacante Jô, que foi liberado da atividade do dia para resolver assuntos particulares. Se estivesse no CT, faria parte do grupo que se dividiu entre ativação em campo e um regenerativo.