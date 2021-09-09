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Com o desfalque de Jô, Corinthians segue preparação para pegar o Atlético-GO

Atacante foi liberado das atividades para resolver assuntos particulares. Enquanto isso, Adson continuou o processo de transição e Sylvinho promoveu treino por setores...
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Publicado em 

09 set 2021 às 19:01

Publicado em 09 de Setembro de 2021 às 19:01

Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians
Com chuva, o Corinthians treinou na tarde desta quinta-feira, no CT Joaquim Grava em preparação para o duelo diante do Atlético-GO, que acontecerá neste domingo, às 18h15, no Estádio Antônio Accioly, em Goiânia-GO, pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro. A notícia do dia foi a ausência de Jô nos treinos.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão-2021 clicando aqui
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GALERIA> Relembre a estreia de grandes jogadores do Corinthians na última década
No Campo 1, os atletas que atuaram por mais de 45 minutos diante do Juventude, na última terça, realizaram uma ativação com bola e, em seguida, retornaram para a parte interna do CT para novos trabalhos regenerativos com a equipe de fisioterapia, a exemplo do que aconteceu na quarta-feira.
Os demais atletas participaram do aquecimento e de um trabalho de perde-pressiona no Campo 3. Em seguida, o técnico Sylvinho separou o elenco: os zagueiros e laterais ficaram com ele para um trabalho específico de posicionamento e movimentação defensiva; enquanto os demais foram ao Campo 4 para um treinamento de ações ofensivas.O meio-campista Adson segue na transição com a equipe de preparação física. Assim como na atividade da última quarta-feira, ele participou do aquecimento com o grupo e, depois, fez um treino com bola sob a supervisão do preparador Fabrício Pimenta. O jovem ainda é dúvida para a lista de relacionados.
Willian, por sua vez, novamente participou de toda a atividade do dia junto com os companheiros e deu mais um passo para sua estreia nesta segunda passagem pelo clube. Expectativa é de que ele seja relacionado para domingo.
Uma baixa nos treinamentos desta quinta foi o atacante Jô, que foi liberado da atividade do dia para resolver assuntos particulares. Se estivesse no CT, faria parte do grupo que se dividiu entre ativação em campo e um regenerativo.
A princípio, o camisa 77 retorna ao trabalho na manhã desta sexta-feira, juntamente com o elenco, que terá o penúltimo dia de preparação antes da viagem para Goiânia, onde enfrenta o Atlético-GO, neste domingo. Atualmente, o Corinthians é o sexto colocado no Brasileirão-2021 com 28 pontos.

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