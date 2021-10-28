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Com o Athletico-PR pela frente novamente, veja a agenda de jogos do Flamengo até a final da Libertadores

Até a final contra o Palmeiras, o Rubro-Negro ainda disputará oito partidas válidas pelo Campeonato Brasileiro; duas delas são de rodadas adiadas por causa de convocações...
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Publicado em 

28 out 2021 às 12:53

Publicado em 28 de Outubro de 2021 às 12:53

Crédito: Gilvan de Souza/Flamengo
Após a eliminação da Copa do Brasil para o Athletico-PR, o Flamengo tem pouco tempo para lamentar e já deve virar a chave para os próximos compromissos. Isso porque em menos de um mês, mais especificamente no dia 27 de novembro, o Rubro-Negro disputa a final da Libertadores, contra o Palmeiras. E, nesse período de tempo, o Fla terá oito partidas do Brasileirão para disputar. Abaixo, veja quais:> ATUAÇÕES: Michael se salva na eliminação do Flamengo da Copa do Brasil30 de outubroFlamengo x Atlético-MG - Maracanã
02 de novembro​Athletico-PR x Flamengo - Arena da Baixada
05 de novembroFlamengo x Atlético-GO - Maracanã
08 de novembroChapecoense x Flamengo - Arena Condá
11 de novembro​Flamengo x Bahia - Maracanã
14 de novembroSão Paulo x Flamengo - Morumbi
17 de novembroFlamengo x Corinthians - Maracanã
20 de novembroInternacional x Flamengo - Beira-Rio
> Ainda dá para o Flamengo? Veja e simule a tabela do BrasileirãoVale lembrar que as partidas contra Athletico-PR e Athletico-PR são válidas ainda pela quarta e 19ª rodada do Campeonato Brasileiro, respectivamente. O Fla ainda tem um jogo contra o Grêmio, válido pela segunda rodada do Brasileirão adiado, porém, este ainda não foi remarcado.

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