Com o Athletico-PR pela frente novamente, veja a agenda de jogos do Flamengo até a final da Libertadores

Após a eliminação da Copa do Brasil para o Athletico-PR, o Flamengo tem pouco tempo para lamentar e já deve virar a chave para os próximos compromissos. Isso porque em menos de um mês, mais especificamente no dia 27 de novembro, o Rubro-Negro disputa a final da Libertadores, contra o Palmeiras. E, nesse período de tempo, o Fla terá oito partidas do Brasileirão para disputar. Abaixo, veja quais:> ATUAÇÕES: Michael se salva na eliminação do Flamengo da Copa do Brasil30 de outubroFlamengo x Atlético-MG - Maracanã