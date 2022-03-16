Com números próximos, Nene e Arrascaeta querem comandar Vasco e Flamengo rumo às finais do Carioca

Chegou a hora: Vasco e Flamengo se enfrentam nesta quarta, no Maracanã, no jogo de ida da semifinal do Carioca. Os desempenhos ofensivos - e a esperança de gols - das equipes de Zé Ricardo e Paulo Sousa, respectivamente, passam pelos pés de Nene e Arrascaeta. Não chega a ser novidade, mas os dois lideram as principais estatísticas ofensivas dos times neste Estadual, e farão um duelo à parte no Clássico dos Milhões. A bola rola às 20h, com transmissão do LANCE!.Em contextos distintos, Nene e Arrascaeta são líderes técnicos de suas equipes. Começando pelo camisa 10 vascaíno, que divide a artilharia com Raniel (cinco gols cada) e também é o maior garçom, com três assistências em oito partidas da Taça Guanabara. Passes, que, se forem para o próprio Raniel, valem R$ 500. Pelo lado do Flamengo, o meia uruguaio também é quem mais dá passes para os companheiros marcarem: foram quatro nas sete rodadas que disputou da primeira fase do Estadual. Arrascaeta ainda marcou cinco gols, sendo quatro nas últimas quatro partidas do torneio. Veja mais números dos meias abaixo!Os números de Nene e Arrascaeta no Carioca (Dados: SofaScore)Nene chama atenção pela técnica e pelo poder de decisão com 40 anos nas costas. Contudo, recentemente ele chamou atenção negativamente: na eliminação do Vasco na Copa do Brasil, há uma semana, ele perdeu o primeiro pênalti da disputa contra a Juazeirense - Anderson Conceição errou o outro. Na ocasião, o meia chegou a pedir desculpas aos torcedores presentes na partida.A capacidade em decidir a favor do Flamengo - em especial "jogos grandes" - é o que faz de Arrascaeta cada vez mais um jogador imprescindível para o time. O camisa 14 uruguaio, com passes precisos, é quem acelera o ritmo e aumenta o volume ofensivo rubro-negro, além de finalizar com categoria também única.O camisa 10 do Vasco e o camisa 14 do Flamengo (Arte Lance!)