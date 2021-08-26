Com números impressionantes contra o Grêmio, Bruno Viana se pronuncia após ser o 'Craque do Jogo'

Crédito: Alexandre Vidal / Flamengo

Jogador mais contestado do atual elenco do Flamengo, Bruno Viana deu o primeiro passo para a redenção após acumular números impressionantes diante do Grêmio, na última noite, em duelo válido pela ida das quartas de final da Copa do Brasil. Além do gol que abriu o placar na Arena do Grêmio, o zagueiro foi eleito o "Craque do Jogo" pela organização do torneio.Bruno Viana iniciou novamente como titular por conta das baixas de Léo Pereira e Rodrigo Caio (este distante há mais tempo). Emprestado pelo Braga-POR até dezembro, o defensor deu conta do recado e enalteceu o triunfo:

- Foi um jogo difícil. Conseguimos a vitória que era o mais importante, independente de ter sido 4 a 0, poderia ter sido 1 a 0. Foi muito bom, obrigado pela torcida de todos, vamos que tem o segundo jogo. Inegavelmente, apesar da cautela de Renato Gaúcho, o Flamengo encaminhou uma vaga para as semifinais da Copa do Brasil. O jogo da volta das quartas será realizado no dia 15 de setembro, no Maracanã.

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Já a próxima partida do Rubro-Negro será pelo Brasileiro, diante do Santos, neste sábado, às 19h, na Vila Belmiro e pela 18ª rodada (confira a tabela aqui).

BRUNO VIANA CONTRA O GRÊMIO*

90 minutos jogados1 gol 56 toques na bola39 passes certos (85%, 46 passes totais)3 cortes2 interceptações2 desarmes1 falta cometida2 lançamentos certos (7 totais)1 finalização certa1 finalização fora5 divididas ganhas (6 totais)