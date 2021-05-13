Com novos uniformes, Fluminense se reapresenta visando a final do Carioca; John Kennedy não volta

Crédito: Mailson Santana/Fluminense FC

Depois da heroica vitória de virada sobre o Independiente Santa Fe (COL), o Fluminense se reapresentou no CT Carlos Castilho na tarde desta quinta-feira. O grupo já inicia a preparação para o primeiro jogo da final do Campeonato Carioca contra o Flamengo, neste sábado, às 21h05. A novidade ficou por conta do novo uniformes de treino estreado pelo grupo. A Umbro lançou também a camisa tricolor, em homenagem ao primeiro título do clube.

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A cara nova no elenco é o meia Matheus Martins. Com o pedido de Miguel por rescisão na Justiça, o jovem voltou a treinar com o grupo principal desde a última segunda-feira, como noticiado inicialmente pelo "ge". Aos 17 anos, ele chegou a ser aproveitado no início do Carioca, mas perdeu espaço e ficou no Sub-23 desde então.

Já John Kennedy, em isolamento há duas semanas após ter testado positivo para Covid-19, se reapresentou para ser avaliado pelo departamento médico também nesta quinta. Ele, no entanto, não tem condições de retornar aos treinamentos por ainda ter sintomas do vírus e permanece em isolamento. O Flu havia estendido o tempo de quarentena de 10 para 14 dias justamente porque o jovem apresentou um quadro diferente dos outros atletas.

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