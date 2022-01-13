Com novos reforços e aposentadoria iminente de Fred, Fluminense irá reformular ataque em 2022

O torcedor do Fluminense já começa a se preparar para a despedida de um dos grandes ídolos de sua história. Fred tem aposentadoria prevista para julho e dependendo do desempenho na Libertadores, pode estender por mais alguns meses. Fato é que o clube já começa a pensar na reformulação na posição e trouxe reforços. Willian Bigode e Germán Cano se somam a John Kennedy. Abel Hernández e Raúl Bobadilla saíram.Na última temporada, Fred foi o jogador mais utilizado à frente do ataque. O camisa 9 participou de 46 jogos e marcou 20 gols. Na Libertadores, marcou sete gols e se igualou a Palhinha, como o segundo brasileiro a fazer mais gols no torneio. Pela Copa do Brasil, ele marcou apenas dois gols, mas foram suficientes para que o atacante atingisse o marco de Romário, como o maior artilheiro da história da competição. No Brasileiro, foram cinco gols, ficando atrás somente de Luiz Henrique no elenco. Apesar dos números e conquistas de Fred, o Fluminense já começa a se preparar para ter um sucessor do ídolo na posição. O atacante declarou em 2021 que deseja se aposentar nesta temporada, o que fez com que o clube reforçasse o elenco. Assim, Willian Bigode veio como empréstimo para 2022. Apesar de atuar mais como meia ou ponta, o jogador tem experiência como falso 9 e entra na disputa pela posição. Outro reforço é o centroavante Germán Cano, que ainda não foi anunciado, mas já acertou com o Flu. O argentino vem de duas temporadas boas no Vasco, em que foi o artilheiro da equipe na primeira e segunda divisão. Em 2021, marcou 19 gols e deu três assistências em 50 jogos. Conhecido por aproveitar as oportunidades em campo, o jogador é um dos nomes mais promissores para substituir Fred, tanto pela experiência como pela precisão para finalizar. Além dos reforços, um forte candidato para assumir a liderança do ataque é John Kennedy, joia de Xerém. O jovem subiu para o profissional em 2020, mas foi infectado pela Covid-19 e teve sequelas. Após um tempo de volta à base, o atacante retomou o ritmo e retornou ao profissional. Na temporada passada, marcou quatro gols em 22 jogos com o elenco principal e foi decisivo no segundo Fla-Flu do Brasileiro. Neste momento, ele tem se destacado na Copinha, com três gols e uma assistência em quatro jogos.