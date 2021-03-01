Com novo uniforme, Flamengo se reapresenta para treino na véspera da estreia no Carioca

Crédito: Reprodução / FLA TV

Composto por garotos da base e comandado por Maurício Souza, o Flamengo se reapresentou com uma parte do elenco profissional nesta segunda-feira, no Ninho do Urubu, já visando à estreia no Campeonato Carioca, cujo compromisso será diante do Nova Iguaçu, terça-feira (amanhã). No treino desta tarde, uma novidade: o clube realizou as atividades com o novo uniforme de treino, predominantemente vermelho, para a temporada 2021 - a iniciar oficialmente com a partida de amanhã, no Maracanã.

Para o jogo desta terça, o Flamengo, que tem grande parte do elenco principal de recesso até 15 de março e Rogério Ceni de folga, contará com Matheuzinho, Gomes, Natan, Rodrigo Muniz e Gabriel Batista - recém-campeões brasileiros.

Em tempo: o jogo entre Flamengo e Nova Iguaçu será às 21h35 desta terça, pela primeira rodada da Taça Guanabara. O LANCE! transmite em Tempo Real.

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O Flamengo jogará as três primeiras rodadas do Carioca com uma equipe alternativa, formada em sua maioria por garotos do time sub-20 - treinado justamente por Mauricinho. Veja todos os jogadores que estarão à disposição entre a segunda e terceira rodada - já que outros atletas, como Michael, Pepê e Hugo Moura, só se reapresentarão na quinta:

GoleirosGabriel BatistaJoão FernandoMatheusBruno

LateraisMatheuzinhoLuanLuís GustavoRamonÍtalo

ZagueirosBruno VianaNogaOtavioNatanMilani

VolantesJoão GomesDaniel CabralRichardLucas AndréHugo Moura

MeiasMaxYuriLázaroPepê

AtacantesRodrigo MunizWevertonMateus LimaThiaguinhoGabriel BarrosMichael

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