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Com novo uniforme, Flamengo se reapresenta para treino na véspera da estreia no Carioca

Rubro-Negro enfrenta o Nova Iguaçu, nesta terça, pela primeira rodada da Taça Guanabara...

Publicado em 01 de Março de 2021 às 16:54

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

01 mar 2021 às 16:54
Crédito: Reprodução / FLA TV
Composto por garotos da base e comandado por Maurício Souza, o Flamengo se reapresentou com uma parte do elenco profissional nesta segunda-feira, no Ninho do Urubu, já visando à estreia no Campeonato Carioca, cujo compromisso será diante do Nova Iguaçu, terça-feira (amanhã). No treino desta tarde, uma novidade: o clube realizou as atividades com o novo uniforme de treino, predominantemente vermelho, para a temporada 2021 - a iniciar oficialmente com a partida de amanhã, no Maracanã.
Para o jogo desta terça, o Flamengo, que tem grande parte do elenco principal de recesso até 15 de março e Rogério Ceni de folga, contará com Matheuzinho, Gomes, Natan, Rodrigo Muniz e Gabriel Batista - recém-campeões brasileiros.
Em tempo: o jogo entre Flamengo e Nova Iguaçu será às 21h35 desta terça, pela primeira rodada da Taça Guanabara. O LANCE! transmite em Tempo Real.
+ Veja a tabela e o regulamento do Carioca
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O Flamengo jogará as três primeiras rodadas do Carioca com uma equipe alternativa, formada em sua maioria por garotos do time sub-20 - treinado justamente por Mauricinho. Veja todos os jogadores que estarão à disposição entre a segunda e terceira rodada - já que outros atletas, como Michael, Pepê e Hugo Moura, só se reapresentarão na quinta:
GoleirosGabriel BatistaJoão FernandoMatheusBruno
LateraisMatheuzinhoLuanLuís GustavoRamonÍtalo
ZagueirosBruno VianaNogaOtavioNatanMilani
VolantesJoão GomesDaniel CabralRichardLucas AndréHugo Moura
MeiasMaxYuriLázaroPepê
AtacantesRodrigo MunizWevertonMateus LimaThiaguinhoGabriel BarrosMichael
OS JOGOS ATÉ A VOLTA DO GRUPO PRINCIPAL
2/3 - Flamengo x Nova Iguaçu (Maracanã) - 21h306/3 - Macaé x Flamengo (indefinido) - 18h14/3 - Flamengo x Fluminense (Maracanã) - 18h

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