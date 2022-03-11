Com 'novo Cristiano Ronaldo', Botafogo inicia intercâmbios na base e contatos com clubes de John Textor

Um dos planos de John Textor para internacionalizar o Botafogo não diz respeito à marketing - como fez no jogo do Chelsea na Premier League -, mas também com questões dentro de campo. Dylan Talero, que chega para reforçar a equipe sub-20 do Alvinegro, é a prova disso. O atacante foi confirmado no Glorioso na noite desta quinta-feira.+ Botafogo planeja a chegada de seis a oito reforços para o Brasileirão

Esse é o começo de uma "rede de contatos" do Botafogo com outros clubes que possuem ações de John Textor. Dylan Talero era do FC Florida, equipe preparatória dos Estados Unidos que tem foco justamente em desenvolver atletas na busca de contratos profissionais ou bolsas universitárias.

As outras equipes do norte-americano são o Crystal Palace, da Inglaterra, e o RWD Molenbeek, da Bélgica. Já é comum 'transações' envolvendo os três clubes - agora o Botafogo chega para ser mais um elemento nas equações. Vale lembrar que John Textor também tem conversas para ser um dos acionistas do Porto, que se tornaria outro 'coirmão' do Glorioso.

Dylan Talero tem 18 anos, é atacante e carrega o apelido de "novo Cristiano Ronaldo". Ele marcou o gol da vitória do FC Florida na semifinal do MAST, tradicional torneio entre escolas nos Estados Unidos, contra Monteverde com uma batida de falta já nos acréscimos. Outros exemplos dessa 'rede de talentos' estão no Crystal Palace. Em fevereiro, Sebastian Joffre e Rian Jamai, que foram para o time de base dos Eagles após passarem justamente pelo FC Florida, assinaram contratos profissionais com a equipe inglesa. Jacob Montes, outro com DNA do time americano, está no RWD Molenbeek - emprestado justamente pelo Palace.

O intercâmbio e a chegada de jogadores estrangeiros é algo que está na agenda do Botafogo de John Textor - como Eduardo Freeland, então diretor das categorias de base do Alvinegro, havia explicado após uma viagem a Londres.

Talero será testado no time de base do Botafogo e, se agradar, assinará contrato profissional com o Glorioso. É, vale ressaltar, o primeiro jogador oriundo da "rede de talentos" de John Textor que chega ao clube.