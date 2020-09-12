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futebol

Com ‘novo 7', Palmeiras divulga alterações na lista da Libertadores

Gabriel Silva herdou vaga deixada por Dudu, emprestado ao Al-Duhail, do Qatar; Renan e Danilo foram os outros jogadores que substituíram Victor Luís e Alan, respectivamente...

Publicado em 12 de Setembro de 2020 às 18:19

LanceNet

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Publicado em 

12 set 2020 às 18:19
Crédito: Divulgação/Palmeiras
Com o retorno da Copa Libertadores na próxima semana, o Palmeiras definiu as alterações na lista de inscritos para o restante da primeira fase da competição. O zagueiro e lateral-esquerdo Renan, o volante Danilo e o atacante Gabriel Silva, todos Crias da Academia, foram os escolhidos para substituir Victor Luís (emprestado ao Botafogo), Alan (emprestado ao Guarani) e Dudu (emprestado ao Al-Duhail, do Qatar), respectivamente. Aliás, Gabriel será o novo camisa 7 no torneio continental – veja a numeração das camisas de todos os jogadores na lista abaixo.
O Verdão é o líder do grupo B, com seis pontos conquistados em dois jogos. A equipe viaja neste domingo para a Bolívia, onde enfrentará o Bolívar, na quarta-feira, às 21h30, pela terceira rodada da fase de grupos.
Sobre os novos nomes inscritos, Renan passou a treinar com a equipe principal na manhã deste sábado, visando ao confronto contra o Sport, que acontece neste domingo, pela décima rodada do Brasileirão. Ele chegou ao clube em 2015 e acumula títulos pela base alviverde e também pela Seleção Brasileira. Ele joga tanto de zagueiro quanto de lateral-esquerdo.Já o meio-campista Danilo foi a sétima Cria da Academia a estrear em 2020 – antes, na ordem, jogaram Patrick de Paula, Gabriel Menino, Wesley, Alan, Angulo e Gabriel Silva. Ele entrou em campo pela primeira vez com o time principal no último domingo (06), contra o RB Bragantino, e foi relacionado para as últimas três partidas da equipe. Anteriormente, conquistou títulos na base, além de ter sido titular na Copa São Paulo deste ano, com cinco jogos e um gol marcado.
Por fim, Gabriel Silva, o camisa 7 do Palmeiras na Libertadores, é quem está há mais tempo com o elenco profissional. O atacante estreou no clássico contra o Santos, na quarta rodada do Brasileiro, e foi relacionado para as últimas 13 partidas. O jovem de 18 anos marcou 40 gols em 46 jogos atuando por Sub-17 e Sub-20 em 2019 e se destacou também por balançar as redes em todas as finais nacionais que disputou na temporada.
Por conta da pandemia do novo coronavírus, a Conmebol autorizou a inclusão de até dez jogadores adicionais na lista original da Libertadores, totalizando um máximo de 40 inscritos por clube. O Alviverde completou sua lista com Mateus (goleiro), Jhow (zagueiro), Garcia (lateral-direito), Ramon (lateral-direito), Jonathan (meio-campista), Vitinho (meio-campista), Erick Pluas (meio-campista), Marcelinho (meio-campista), Giovani Henrique (atacante) e João Pedro (atacante).Para esta primeira fase, foram permitidas até cinco trocas na lista. O clube ainda pode fazer cinco nas oitavas de final, três nas quartas de final e três na semifinal. Um jogador poderá jogar por, no máximo, três clubes, e um atleta que mudou de clube poderá voltar a seu clube original na mesma edição do torneio.
Confira a lista de inscritos do Palmeiras na Libertadores:1 – Weverton2 – Marcos Rocha3 – Emerson Santos4 – Vitor Hugo5 – Patrick de Paula7 – Gabriel Silva8 – Zé Rafael9 – Luan Silva10 – Luiz Adriano11 – Rony12 – Mayke13 – Luan14 – Gustavo Scarpa15 – Gustavo Gómez16 – Lucas Esteves17 – Matías Viña18 – Ramires19 – Bruno Henrique20 – Lucas Lima21 – Wesley22 – Jailson23 – Raphael Veiga24 – Vinicius25 – Gabriel Menino26 – Renan27 – Gabriel Veron28 – Danilo29 – Willian30 – Felipe Melo31 – Mateus32 – Garcia33 – Jhow34 – Ramon35 – Jonathan36 – Vitinho37 – Erick Pluas38 – Marcelinho39 – Giovani Henrique40 – João Pedro

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