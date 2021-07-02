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Com novidades, Palmeiras encerra semana com treino tático

No penúltimo trabalho da semana, a equipe contou com o retorno de Mayke e Rony, além de Pedrão e Dudu...
LanceNet

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Publicado em 

02 jul 2021 às 18:00

Publicado em 02 de Julho de 2021 às 18:00

Crédito: Cesar Greco/Palmeiras
Vindo de duas vitórias seguidas e recheado de novidades, o Palmeiras encerrou a semana com foco no confronto contra o Sport, no próximo domingo (4), na Ilha do Retiro, às 16h.
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Mayke e Rony, que ficaram fora da partida contra o Internacional, no Rio Grande do Sul, participaram do treino normalmente - o lateral-direito foi apenas poupado, enquanto o camisa 7 estava com uma mialgia no músculo da coxa esquerda. Gabriel Veron, que vem se recuperando, ficou cumprindo seu cronograma no centro de excelência alviverde, ao passo que entrou em campo no jogo-treino contra o XV de Jaú.
Outras duas novidades foram Pedrão e Dudu, que receberam junto à FIFA a liberação imediata para representar o Palmeiras antes de agosto. A dupla fez um treino na sala de musculação e realizaram atividades no gramado com a equipe de preparadores físicos.
>> Veja a tabela completa do BrasileirãoO elenco realizou um trabalho com dois grupos, sem goleiro, com foco principal no trabalho de posse de bola, marcação e passe. Na parte final, já com os arqueiros, o foco foi a tomada de decisão rápida, movimentação e finalização.
O Palmeiras ainda realiza um trabalho neste sábado (3), antes de embarcar para Recife, na parte da tarde. Com 16 pontos, o Verdão ocupa a terceira posição no Brasileirão, com dois pontos a menos que o líder Red Bull Bragantino.

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