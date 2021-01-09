Com novidades da base no treino, Corinthians segue preparação para o duelo contra o Fluminense

Crédito: Rodrigo Coca/Agência Corinthians

Na manhã de sábado (9), o Corinthians realizou mais um treino no CT Dr. Joaquim Grava para a partida de quarta-feira (13), contra o Fluminense, às 21h30, na Neo Química Arena, pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro.

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Depois do aquecimento, orientado pelo preparador físico Flávio de Oliveira, no Campo 1, o técnico Vagner Mancini comandou um trabalho tático com a equipe no Campo 3. Durante a atividade, o treinador passou instruções aos seus jogadores.

A sessão de treinos do dia foi encerrada com um coletivo em campo reduzido.

TIMÃO CHEGA AO G6? SIMULE OS RESULTADOS DO CLUBE NO BRASILEIRÃOO treino contou com a participação de duas novidades da base: o lateral esquerdo Biro, do sub-17, e o zagueiro Belezi, do sub-20. Eles completaram a atividade do dia como parte do plano de integração entre os departamentos de Formação de Atletas e de Futebol.

O Corinthians não entrou em campo neste meio de semana, para a 28ª rodada do Brasileirão, pois o seu adversário, o Palmeiras, teve compromisso pela semifinal da Libertadores, na terça-feira (5). O clássico foi remarcado para o dia 18 de janeiro, às 19h, no Allianz Parque.

O duelo contra o time das Laranjeiras, válido pela 29ª rodada do campeonato, seria no final de semana. No entanto, ele foi remarcado para a próxima quarta-feira (13), para ser transmitido na TV aberta.