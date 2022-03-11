Com novidades da base, Corinthians encerra preparação para o duelo contra a Ponte Preta; veja os relacionados

Na tarde desta sexta-feira (11), no CT Joaquim Grava, o Corinthians fez o último treino visando o duelo de sábado, às 18h30, contra a Ponte Preta na Neo Química Arena, em duelo válido pela décima primeira rodada do Paulistão.> GALERIA - Veja o retrospecto do Timão no Paulistão desde o novo formato

Os atletas iniciaram os trabalhos com o aquecimento e um trabalho de rondo Depois, o técnico Vítor Pereira e seus auxiliares comandaram o treino de bolas paradas defensivas.

O treinador corinthiano também organizou um trabalho de enfrentamento em campo reduzido. Por fim, os atletas praticaram bolas paradas ofensivas.

Após a atividade, Fagner, Lucas Piton, além do atacante Róger Guedes, permaneceram no gramado para um treino de faltas.

Além disso, alguns jogadores fizeram repetições de cobranças de pênaltis e também um trabalho complementar de finalizações.

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O clube inscreveu na lista B do Paulistão o lateral-esquerdo Reginaldo e o zagueiro Robert Renan, do Sub-20 e que disputaram a última edição da Copinha São Paulo. Ambos participaram de atividades recentes com o elenco principal.

RELACIONADOS DO CORINTHIANS PARA O JOGO CONTRA A PONTE PRETAGoleiros: Cássio, Ivan e Carlos MiguelLaterais: Fagner, João Pedro, Lucas Piton e ReginaldoZagueiros: Gil, João Victor, Raul Gustavo, Robson e Robert RenanMeio-campistas: Adson, Cantillo, Du Queiroz, Gustavo Mantuan, Giuliano,Luan, Paulinho, Renato Augusto e WillianAtacantes: Gustavo Silva, Jô e Róger Guedes