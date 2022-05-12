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Com novidades, Botafogo está escalado para enfrentar o Ceilândia; veja o time titular e onde assistir

O principal destaque da escalação é Joel Carli, que e se tornará o estrangeiro com mais partidas disputadas pelo Botafogo...

Publicado em 12 de Maio de 2022 às 20:59

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

12 mai 2022 às 20:59
Com novidades, o Botafogo está escalado para enfrentar o Ceilândia no estádio Nilton Santos, nesta quinta-feira, às 21h30, pelo jogo da volta da terceira fase da Copa do Brasil. O principal destaque é Joel Carli, que não atua desde o dia 7 de março e se tornará o estrangeiro com mais partidas disputadas pelo Alvinegro Carioca.> Saiba quais times já aderiram à Libra e quem está na esperaPor outro lado, o técnico Luís Castro não terá Philipe Sampaio e Gustavo Sauer, que estão no Departamento Médico. Poupado, o goleiro Gatito também fica de fora.
Dessa forma, o Botafogo vai a campo com: Douglas Borges; Saravia, Joel Carli, Kanu e Hugo; Patrick de Paula, Del Piage e Chay; Lucas Piazon, Diego Gonçalves e Matheus Nascimento.
> Confira a tabela da Copa do Brasil
VEJA A FICHA TÉCNICA DA PARTIDA
BOTAFOGO X CEILÂNDIAData-Hora: 12/05/2022, às 21h30Local: Estádio Nilton SantosÁrbitro: Ricardo Marques Ribeiro (MG)Assistentes: Celso Luiz da Silva (MG) e Marcus Vinicius Gomes (MG)Onde assistir: Premiere, SporTV e tempo real do LANCE!
Crédito: Carliserátitularnestanoite(Foto:ThiagoMendes/W9Press/Lancepress!

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