Com novidades, Botafogo está escalado para enfrentar o Ceilândia; veja o time titular e onde assistir

Com novidades, o Botafogo está escalado para enfrentar o Ceilândia no estádio Nilton Santos, nesta quinta-feira, às 21h30, pelo jogo da volta da terceira fase da Copa do Brasil. O principal destaque é Joel Carli, que não atua desde o dia 7 de março e se tornará o estrangeiro com mais partidas disputadas pelo Alvinegro Carioca.> Saiba quais times já aderiram à Libra e quem está na esperaPor outro lado, o técnico Luís Castro não terá Philipe Sampaio e Gustavo Sauer, que estão no Departamento Médico. Poupado, o goleiro Gatito também fica de fora.