Com novidade no elenco e 100% em casa, Guaraní recebe Palmeiras

Crédito: MIGUEL SCHINCARIOL / AFP

O Palmeiras terá um dos duelos mais complicados desde a volta do futebol após quatro meses de paralisação devido ao coronavírus. Na quarta-feira (23), o Verdão encara o Guaraní (PAR), em Assunção, para tentar garantir a sua classificação antecipada à fase final da Libertadores 2020.

O Guaraní, que ainda não perdeu como mandante no torneio, continua praticamente o mesmo time que enfrentou o Palmeiras há mais de seis meses no Allianz Parque. No entanto, a equipe do técnico Gustavo Costas conta com um grande reforço que chegou no início deste mês: o atacante Cecílio Dominguez, mesmo acertado para jogar na MLS, foi emprestado para atuar até o final desta temporada.Com passagens por Independiente e Cerro Porteño, o atleta da seleção do Paraguai despertou interesse até de gigantes do futebol brasileiro. Ele já marcou gol na sua estreia pelo Guaraní, diante do Tigre-ARG, no último dia 18. Apesar do protagonismo, Domínguez deve começar no banco contra o Palmeiras.

​Atuando nesta edição da Libertadores desde a fase pré-eliminatória, o clube paraguaio tem cinco jogos como mandante e cinco vitórias, incluindo um triunfo diante do Corinthians, por 1 a 0, em Nueva Olla (Estádio do Cerro Porteño).

O ‘Cacique’, como é conhecido, também possui o melhor ataque em números absolutos desta Libertadores, com 17 gols marcados em 9 jogos. ​O aurinegro deve tentar impor um ritmo mais intenso desde o início da partida. Portanto, pode dar bastante campo para o Palmeiras contra atacar. A característica do time de Gustavo Costas é de tentar dominar o adversário jogando dentro dos seus domínios.

Provável escalação do Guaraní para enfrentar o Palmeiras

Dos 11 que entraram em campo na derrota por 3 a 1 para o Verdão no Allianz Parque, a tendência é de apenas duas alterações nos donos da casa. O argentino Batista Merlini ganhou a vaga de Edgar Benítez, enquanto o atacante Fabian Fernandez ganhou a vaga de Raúl Bobadilla, autor do gol paraguaio no último encontro em São Paulo.

O provável Guaraní para encarar o Alviverde Imponente é: Servio, Ramirez, Romaña, Garcia e Guillermo Benítez; Rodney Redes, Jorge Morel, Rodrigo Fernandez e José Florentin; Batista Merlini e Fábian Fernandez.​Único time com 100% de aproveitamento nessas três primeiras rodadas da Libertadores, ao lado de Independiente Del Valle e Nacional-URU, o Palmeiras joga para manter a sua invencibilidade de 16 partidas. Além disso, conquistar os 3 pontos já o garante, pelo quarto ano consecutivo, no mata-mata da competição continental.

Confira, em vídeo, a campanha do Guaraní na atual Libertadores:​Jogos do Guaraní em casa nesta Libertadores:

Guaraní 4 x 0 San José-BOLGuaraní 1 x 0 Corinthians-BRAGuaraní 2 x 1 Palestino-CHIGuaraní 2 x 0 Bolívar-BOLGuaraní 4 x 1 Tigre -ARG