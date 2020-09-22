Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Com novidade no elenco e 100% em casa, Guaraní recebe Palmeiras

Time paraguaio venceu todos os seus jogos em casa nesta Libertadores e agora tem pela frente o Verdão, que está invicto há 16 partidas
...

Publicado em 22 de Setembro de 2020 às 17:09

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

22 set 2020 às 17:09
Crédito: MIGUEL SCHINCARIOL / AFP
O Palmeiras terá um dos duelos mais complicados desde a volta do futebol após quatro meses de paralisação devido ao coronavírus. Na quarta-feira (23), o Verdão encara o Guaraní (PAR), em Assunção, para tentar garantir a sua classificação antecipada à fase final da Libertadores 2020.
O Guaraní, que ainda não perdeu como mandante no torneio, continua praticamente o mesmo time que enfrentou o Palmeiras há mais de seis meses no Allianz Parque. No entanto, a equipe do técnico Gustavo Costas conta com um grande reforço que chegou no início deste mês: o atacante Cecílio Dominguez, mesmo acertado para jogar na MLS, foi emprestado para atuar até o final desta temporada.Com passagens por Independiente e Cerro Porteño, o atleta da seleção do Paraguai despertou interesse até de gigantes do futebol brasileiro. Ele já marcou gol na sua estreia pelo Guaraní, diante do Tigre-ARG, no último dia 18. Apesar do protagonismo, Domínguez deve começar no banco contra o Palmeiras.
​Atuando nesta edição da Libertadores desde a fase pré-eliminatória, o clube paraguaio tem cinco jogos como mandante e cinco vitórias, incluindo um triunfo diante do Corinthians, por 1 a 0, em Nueva Olla (Estádio do Cerro Porteño).
O ‘Cacique’, como é conhecido, também possui o melhor ataque em números absolutos desta Libertadores, com 17 gols marcados em 9 jogos. ​O aurinegro deve tentar impor um ritmo mais intenso desde o início da partida. Portanto, pode dar bastante campo para o Palmeiras contra atacar. A característica do time de Gustavo Costas é de tentar dominar o adversário jogando dentro dos seus domínios.
Provável escalação do Guaraní para enfrentar o Palmeiras
Dos 11 que entraram em campo na derrota por 3 a 1 para o Verdão no Allianz Parque, a tendência é de apenas duas alterações nos donos da casa. O argentino Batista Merlini ganhou a vaga de Edgar Benítez, enquanto o atacante Fabian Fernandez ganhou a vaga de Raúl Bobadilla, autor do gol paraguaio no último encontro em São Paulo.
O provável Guaraní para encarar o Alviverde Imponente é: Servio, Ramirez, Romaña, Garcia e Guillermo Benítez; Rodney Redes, Jorge Morel, Rodrigo Fernandez e José Florentin; Batista Merlini e Fábian Fernandez.​Único time com 100% de aproveitamento nessas três primeiras rodadas da Libertadores, ao lado de Independiente Del Valle e Nacional-URU, o Palmeiras joga para manter a sua invencibilidade de 16 partidas. Além disso, conquistar os 3 pontos já o garante, pelo quarto ano consecutivo, no mata-mata da competição continental.
Confira, em vídeo, a campanha do Guaraní na atual Libertadores:​Jogos do Guaraní em casa nesta Libertadores:
Guaraní 4 x 0 San José-BOLGuaraní 1 x 0 Corinthians-BRAGuaraní 2 x 1 Palestino-CHIGuaraní 2 x 0 Bolívar-BOLGuaraní 4 x 1 Tigre -ARG
*Contribuiu Joza Novalis

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

palmeiras
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Serginho, Alice e Camila Castro
Serginho e Camila de Castro celebram os 15 anos de Alice com festão em Vitória
Pleno do TJES
Juiz acusado de liberar milhões com “rapidez incomum” será julgado no ES
No Espírito Santo, 1,7 milhão de pessoas vivem em locais que não contam com rede de esgoto
O que podemos aprender com o Marco do Saneamento

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados