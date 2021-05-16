Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Com novidade no ataque, Botafogo está escalado para enfrentar o Vasco pela Taça Rio; confira
futebol

Com novidade no ataque, Botafogo está escalado para enfrentar o Vasco pela Taça Rio; confira

Recuperado de lesão, Rafael Navarro volta a comandar o sistema ofensivo do Alvinegro...

Publicado em 16 de Maio de 2021 às 10:05

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

16 mai 2021 às 10:05
Crédito: Vítor Silva/Botafogo
O Botafogo tem uma novidade no time titular para enfrentar o Vasco. O Alvinegro entra em campo logo mais, às 11h deste domingo, para realizar o primeiro jogo da final da Taça Rio, no Estádio Nilton Santos.
Recuperado de lesão, Rafael Navarro é a cara nova na escalação, comandando o sistema ofensivo. Matheus Nascimento, portanto, vai para o banco de reservas. O Botafogo está escalado com:
Douglas Borges; Warley, Kanu, Sousa, Paulo Victor; Matheus Frizzo, Romildo, Pedro Castro; Ronald, Rafael Navarro, Marco Antônio. Técnico: Marcelo Chamusca.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

botafogo vasco
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Flavia Mara Araújo morreu em prova de triatlo
Triatleta brasileira morre durante etapa do Ironman no Texas, nos EUA
Imagem BBC Brasil
Não gosta de se exercitar? Talvez esteja fazendo isso no momento errado do dia
Imagem de destaque
Armas, feminicídio e saúde mental: um debate que precisa de mais seriedade

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados