Com novidade no ataque, Botafogo está escalado para enfrentar o Vasco pela Taça Rio; confira

O Botafogo tem uma novidade no time titular para enfrentar o Vasco. O Alvinegro entra em campo logo mais, às 11h deste domingo, para realizar o primeiro jogo da final da Taça Rio, no Estádio Nilton Santos.
Recuperado de lesão, Rafael Navarro é a cara nova na escalação, comandando o sistema ofensivo. Matheus Nascimento, portanto, vai para o banco de reservas. O Botafogo está escalado com:
Douglas Borges; Warley, Kanu, Sousa, Paulo Victor; Matheus Frizzo, Romildo, Pedro Castro; Ronald, Rafael Navarro, Marco Antônio. Técnico: Marcelo Chamusca.