Com novidade na lateral, Botafogo está escalado para clássico diante do Vasco; veja quem joga!

O Botafogo terá uma mudança significativa na sua lateral esquerda no clássico diante do Vasco. O técnico Enderson Moreira abriu espaço para Carlinhos no setor. O Alvinegro, com 59 pontos, pode se tornar líder da Série B caso leve a melhor em São Januário neste domingo (7).Carlinhos ganha uma chance depois de Hugo ter ocupado a lateral esquerda botafoguense em outras partidas. Há outras mudanças em relação à vitória por 1 a 0 sobre o Confiança.