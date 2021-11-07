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Com novidade na lateral, Botafogo está escalado para clássico diante do Vasco; veja quem joga!

Enderson Moreira optou por Carlinhos na lateral esquerda. Há outras duas mudanças na equipe para jogo em São Januário...
LanceNet

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Publicado em 

07 nov 2021 às 15:41

Publicado em 07 de Novembro de 2021 às 15:41

Crédito: Vítor Silva/Botafogo
O Botafogo terá uma mudança significativa na sua lateral esquerda no clássico diante do Vasco. O técnico Enderson Moreira abriu espaço para Carlinhos no setor. O Alvinegro, com 59 pontos, pode se tornar líder da Série B caso leve a melhor em São Januário neste domingo (7).Carlinhos ganha uma chance depois de Hugo ter ocupado a lateral esquerda botafoguense em outras partidas. Há outras mudanças em relação à vitória por 1 a 0 sobre o Confiança.
Substituto de Barreto, que cumpre suspensão automática, Oyama atuará ao lado de Pedro Castro. Na linha de frente, Chay atuará ao lado de Marco Antônio e Diego Gonçalves, com Rafael Navarro mais adiantado.
O LANCE! transmite a partida em tempo real.

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