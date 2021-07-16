Com novidade da base, Corinthians divulga relacionados para enfrentar o Galo; confira a lista completa

O Corinthians foi relacionado para a partida contra o Atlético-MG, neste sábado (17), às 19h, na Neo Química Arena, pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro com a presença do zagueiro Belezi, do time sub-20.
O garoto treinou com o grupo na última atividade corintiana nesta sexta-feira (16), no CT Joaquim Grava, antes de enfrentar o Galo.O jovem de 18 anos vestirá a camisa 41 do Timão. Essa é a primeira vez que o defensor tem uma oportunidade entre os relacionados para um jogo oficial do Corinthians. No entanto, em 2019, ele entrou em campo em um amistoso contra o Botafogo-SP, aos 16 anos, um mês e 16 dias, se tornando o atleta mais jovem a vestir a camisa do clube.
Os meias Gustavo Mantuan e Ruan Oliveira, e o atacante Léo Natel estão fora da duelo contra o time mineiro, por estarem em transição com a equipe preparação física.
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Confira a lista de relacionados completa:
Goleiros: Caíque França, Cássio e Matheus DonelliLaterais: Fábio Santos, Fagner, Lucas Piton e Matheus AlexandreZagueiros: Belezi, Gil, João Victor e Raul GustavoMeio-campistas: Adson, Araos, Cantillo, Gabriel, Luan, Mateus Vital, Roni, Vitinho e XavierAtacantes: Felipe, Gustavo Silva, Jô e Marquinhos