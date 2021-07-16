Com novidade da base, Corinthians divulga relacionados para enfrentar o Galo; confira a lista completa

O Corinthians foi relacionado para a partida contra o Atlético-MG, neste sábado (17), às 19h, na Neo Química Arena, pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro com a presença do zagueiro Belezi, do time sub-20.

O garoto treinou com o grupo na última atividade corintiana nesta sexta-feira (16), no CT Joaquim Grava, antes de enfrentar o Galo.O jovem de 18 anos vestirá a camisa 41 do Timão. Essa é a primeira vez que o defensor tem uma oportunidade entre os relacionados para um jogo oficial do Corinthians. No entanto, em 2019, ele entrou em campo em um amistoso contra o Botafogo-SP, aos 16 anos, um mês e 16 dias, se tornando o atleta mais jovem a vestir a camisa do clube.