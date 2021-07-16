Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Com novidade da base, Corinthians divulga relacionados para enfrentar o Galo; confira a lista completa
futebol

Com novidade da base, Corinthians divulga relacionados para enfrentar o Galo; confira a lista completa

Belezi, do sub-20, treinou com o elenco e foi selcionado para duelo contra o Atlético-MG, neste sáabdo (17), pelo Brasileirão...

Publicado em 16 de Julho de 2021 às 16:21

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

16 jul 2021 às 16:21
Crédito: Rodrigo Coca/Ag.Corinthians
O Corinthians foi relacionado para a partida contra o Atlético-MG, neste sábado (17), às 19h, na Neo Química Arena, pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro com a presença do zagueiro Belezi, do time sub-20.
O garoto treinou com o grupo na última atividade corintiana nesta sexta-feira (16), no CT Joaquim Grava, antes de enfrentar o Galo.O jovem de 18 anos vestirá a camisa 41 do Timão. Essa é a primeira vez que o defensor tem uma oportunidade entre os relacionados para um jogo oficial do Corinthians. No entanto, em 2019, ele entrou em campo em um amistoso contra o Botafogo-SP, aos 16 anos, um mês e 16 dias, se tornando o atleta mais jovem a vestir a camisa do clube.
Os meias Gustavo Mantuan e Ruan Oliveira, e o atacante Léo Natel estão fora da duelo contra o time mineiro, por estarem em transição com a equipe preparação física.
>> Baixe o app de resultados do LANCE!>> Confira a tabela do Brasileirão e simule os próximos jogos
Confira a lista de relacionados completa:
Goleiros: Caíque França, Cássio e Matheus DonelliLaterais: Fábio Santos, Fagner, Lucas Piton e Matheus AlexandreZagueiros: Belezi, Gil, João Victor e Raul GustavoMeio-campistas: Adson, Araos, Cantillo, Gabriel, Luan, Mateus Vital, Roni, Vitinho e XavierAtacantes: Felipe, Gustavo Silva, Jô e Marquinhos

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

corinthians
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Purê de aipim/mandioca
Aprenda a preparar purê de aipim para as refeições do dia a dia
Imagem de destaque
Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 19/04/2026
Imagem de destaque
Por que a 'teoria da guerra justa' está no centro de impasse entre Trump e o papa

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados