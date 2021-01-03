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futebol

Com novas cláusulas, Palmeiras assina permanência de Borja na Colômbia

Atacante colombiano segue no Júnior Barranquilla por mais seis meses
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LanceNet

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Publicado em 

03 jan 2021 às 12:30

Publicado em 03 de Janeiro de 2021 às 12:30

Crédito: Divulgação/Barranquilla
Contratação mais cara da história do Palmeiras com mais de R$ 45 milhões gastos, Miguel Borja seguirá no Junior Barranquilla para a próxima temporada. Com contrato de empréstimo encerrado em dezembro de 2020, o atacante não estava nos planos de Abel Ferreira para 2021 e assinou um vínculo de mais seis meses com o clube colombiano. >> Confira a tabela atualizada do Brasileirão 2020 e faça sua simulação>> De La Cruz na lista: 20 feras dos vizinhos sul-americanos que já podem assinar pré-contrato
Sabendo da vontade do atleta em permanecer no seu país natal, a diretoria do Junior solicitou para que o artilheiro do futebol colombiano em 2020 seguisse vestindo as cores do time de coração. Para prorrogar o empréstimo, o Palmeiras fez novas exigências antes do aval final.Diferentemente do que foi acordado no contrato antigo, o Verdão agora poderá negociar o atacante quando quiser, assim como também solicitar o seu retorno para o Brasil sem que o seu atual time possa fazer algo para impedir. Caso haja propostas de outros clubes, o Junior terá a opção de cobrir os valores se puder arcar com os custos.
Miguel Borja tem contrato com o Palmeiras até o final de 2022 e a diretoria alviverde tenta pelo menos recuperar um pouco do alto investimento (mais de R$ 45 milhões) no Rei da América de 2016. O camisa 9 nunca conseguiu se firmar com a camisa alviverde, mas vive boa fase na Colômbia, tendo marcado 20 gols em 36 jogos nesta temporada.

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