Com novas cláusulas, Palmeiras assina permanência de Borja na Colômbia

Crédito: Divulgação/Barranquilla

Contratação mais cara da história do Palmeiras com mais de R$ 45 milhões gastos, Miguel Borja seguirá no Junior Barranquilla para a próxima temporada. Com contrato de empréstimo encerrado em dezembro de 2020, o atacante não estava nos planos de Abel Ferreira para 2021 e assinou um vínculo de mais seis meses com o clube colombiano. >> Confira a tabela atualizada do Brasileirão 2020 e faça sua simulação>> De La Cruz na lista: 20 feras dos vizinhos sul-americanos que já podem assinar pré-contrato

Sabendo da vontade do atleta em permanecer no seu país natal, a diretoria do Junior solicitou para que o artilheiro do futebol colombiano em 2020 seguisse vestindo as cores do time de coração. Para prorrogar o empréstimo, o Palmeiras fez novas exigências antes do aval final.Diferentemente do que foi acordado no contrato antigo, o Verdão agora poderá negociar o atacante quando quiser, assim como também solicitar o seu retorno para o Brasil sem que o seu atual time possa fazer algo para impedir. Caso haja propostas de outros clubes, o Junior terá a opção de cobrir os valores se puder arcar com os custos.