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Com nova baixa, Flamengo divulga relacionados para jogo contra o Ceará; veja a lista

Duelo será realizado às 16h30 deste sábado, pela sexta rodada do Brasileiro, no Castelão...

Publicado em 13 de Maio de 2022 às 14:04

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

13 mai 2022 às 14:04
O Flamengo finalizou a preparação para o jogo contra o Ceará, a ser realizado às 16h30 deste sábado, na Arena Castelão, pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro. Após o treino pela manhã no Ninho do Urubu, o clube divulgou os relacionados para a viagem. E há uma nova ausência: Thiago Maia será baixa por questões particulares (foi liberado para acompanhar o sepultamento do avô).> Quais são as maiores torcidas do Nordeste? Veja pesquisa
Apesar de ter avançado em recuperação de uma lesão muscular, Vitinho, desde ontem na fase de transição, ainda não terá condições de ir a campo. Também por lesão, o Flamengo terá os seguintes desfalques para o próximo jogo: Santos, Fabrício Bruno, Matheus França, Gustavo Henrique, Diego Alves e Filipe Luís.
> Veja a tabela do Brasileirão
Neste momento, o Flamengo soma cinco pontos após 15 possíveis, ocupando a 14ª posição do Brasileirão, com apenas 33,3% de aproveitamento. O início é um dos cinco piores do clube na era dos pontos corridos (veja mais aqui).
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Crédito: RegistrodotreinodoFlamengodestasexta,antesdoembarquerumoaFortaleza(Foto:AlexandreVidal/Flamengo

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