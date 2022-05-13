Com nova baixa, Flamengo divulga relacionados para jogo contra o Ceará; veja a lista

O Flamengo finalizou a preparação para o jogo contra o Ceará, a ser realizado às 16h30 deste sábado, na Arena Castelão, pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro. Após o treino pela manhã no Ninho do Urubu, o clube divulgou os relacionados para a viagem. E há uma nova ausência: Thiago Maia será baixa por questões particulares (foi liberado para acompanhar o sepultamento do avô).> Quais são as maiores torcidas do Nordeste? Veja pesquisa

Apesar de ter avançado em recuperação de uma lesão muscular, Vitinho, desde ontem na fase de transição, ainda não terá condições de ir a campo. Também por lesão, o Flamengo terá os seguintes desfalques para o próximo jogo: Santos, Fabrício Bruno, Matheus França, Gustavo Henrique, Diego Alves e Filipe Luís.

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Neste momento, o Flamengo soma cinco pontos após 15 possíveis, ocupando a 14ª posição do Brasileirão, com apenas 33,3% de aproveitamento. O início é um dos cinco piores do clube na era dos pontos corridos (veja mais aqui).

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