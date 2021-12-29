Com 'nomes profissionais', Corinthians divulga lista de inscritos para a Copinha

O Corinthians divulgou nesta quarta-feira (29) a lista definitiva de atletas que disputarão a Copa São Paulo de Futebol Júnior. Entre os atletas relacionados estão jogadores que passaram pelo time profissional na última temporada, tendo alguns deles até entrado em campo e marcado gols, casos como do meia Mandaca, que foi às redes na última rodada da primeira fase do Campeonato Paulista de 2021, contra o Novorizontino, e o atacante Rodrigo Varanda, que chegou a marcar no clássico contra o Palmeiras, pela segunda rodada do último Estadual, se tornou rapidamente xodó da Fiel, mas perdeu espaço, tendo sido emprestado ao São Bernardo, e retornou no fim da última temporada.

Outros nomes que passaram pelo elenco profissional e estarão na Copa SP estão o goleiro Alan Gobetti, o lateral Reginaldo, o zagueiro Lucas Belize, os meias Guilherme Biro e Matheus Araújo, que renovou contrato com o Timão na última semana, e os atacantes FelIpe Augusto e Cauê, este último que não deve permanecer no clube do Parque São Jorge, pois pertence ao Novorizontino e a tendência é que o Corinthians não exerça o direito de compra do atleta.

O Timão está no grupo 15 da Copinha, sediado em São José dos Campos, e terá na chave São José-SP, Resende-RJ e River-PI. A estreia será no dia 4 de janeiro contra a equipe carioca.

Confira a lista completa de inscritos pelo Timão para a Copinha:

Goleiros: Alan Gobetti, Bruno, Felipe Longo e Kauê

Defensores: Daniel Marcos, Leo Maná, Reginaldo, Alemão, João Pedro, Lucas Belezi, Murillo e Robert Renan

Meio-campistas: Biro, Cauan, Keven Vinicius, Luis Mandaca, Matheus Araújo, Pedrinho, Riquelme, Ryan, Thomas e Vitor

Atacantes: Arthur Sousa, Cauê, Emerson Urso, Felipe Augusto, Giovane, Pedro, Richard e Rodrigo Varanda.