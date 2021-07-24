Com nomes na mira, dirigentes do Flamengo embarcam para Europa em busca de reforços

Crédito: Alexandre Vidal/Flamengo

O Flamengo deu mais um passo na busca por reforços. A uma semana da abertura da janela de transferências, Marcos Braz e Bruno Spindel, vice e diretor de futebol, embarcaram rumo à Europa, neste sábado, com o objetivo de agilizar as negociações. Os nomes de Thiago Mendes e Kenedy são prioridades na lista, mas há outras possibilidades no roteiro.

+ Flamengo x São Paulo: prováveis times, desfalques, onde assistir e palpitesA dupla de dirigentes rubro-negros desembarcará em Lisboa nas primeiras horas deste domingo e montará base na capital portuguesa. A informação foi publicada primeiro pelo canal Flazoeiro e confirmada pelo LANCE!.

Sem verba disponível para a compra de direitos econômicos, o Flamengo tem um modelo de transferência em mente para reforçar o elenco: empréstimos com opção ou obrigação de compra, assim como foi feito nos casos recentes de Pedro, Thiago Maia e Bruno Viana.

Com apenas uma contratação na temporada, o Flamengo já tem conversas em andamento com Lyon e Chelsea por Thiago Mendes e Kenedy, respectivamente. Na visão rubro-negra, a viagem e as conversas presenciais são importantes para agilizar o processo.

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