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Com nomes na mira, dirigentes do Flamengo embarcam para Europa em busca de reforços

Marcos Braz e Bruno Spindel montarão base em Lisboa, capital de Portugal, e terão conversas por Thiago Mendes e Kenedy...
LanceNet

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Publicado em 

24 jul 2021 às 19:00

Publicado em 24 de Julho de 2021 às 19:00

Crédito: Alexandre Vidal/Flamengo
O Flamengo deu mais um passo na busca por reforços. A uma semana da abertura da janela de transferências, Marcos Braz e Bruno Spindel, vice e diretor de futebol, embarcaram rumo à Europa, neste sábado, com o objetivo de agilizar as negociações. Os nomes de Thiago Mendes e Kenedy são prioridades na lista, mas há outras possibilidades no roteiro.
+ Flamengo x São Paulo: prováveis times, desfalques, onde assistir e palpitesA dupla de dirigentes rubro-negros desembarcará em Lisboa nas primeiras horas deste domingo e montará base na capital portuguesa. A informação foi publicada primeiro pelo canal Flazoeiro e confirmada pelo LANCE!.
Sem verba disponível para a compra de direitos econômicos, o Flamengo tem um modelo de transferência em mente para reforçar o elenco: empréstimos com opção ou obrigação de compra, assim como foi feito nos casos recentes de Pedro, Thiago Maia e Bruno Viana.
Com apenas uma contratação na temporada, o Flamengo já tem conversas em andamento com Lyon e Chelsea por Thiago Mendes e Kenedy, respectivamente. Na visão rubro-negra, a viagem e as conversas presenciais são importantes para agilizar o processo.
+ Fla joga no domingo! Veja a tabela completa do Brasileiro
Em ambos os casos, o Flamengo já tem o "sim" do atleta e busca um acordo com o clube detentor dos direitos. Em caso de fracasso nessas tentativas, a dupla buscará outros nomes no Velho Continente. A ideia é voltar ao Rio de Janeiro com reforços na bagagem.

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