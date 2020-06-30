Com Neto, Corinthians vai lançar nova camisa no próximo domingo

Crédito: Divulgação/Corinthians

Finalmente o torcedor do Corinthians teve pistas de quando será o lançamento oficial do novo uniforme número 1 do clube. E o "spoiler" veio justamente de um personagem principal da história que vai ser contada com a novidade, já que a camisa fará alusão aos 30 anos do título brasileiro de 1990. Maiores detalhes, porém, só poderão ser vistos no próximo domingo, na Band.

Em live em seu canal no YouTube, no último final de semana, Neto deixou escapar que foi homenageado pela Nike e pelo Timão na ação de lançamento do novo uniforme, que vai contar com uma referência direta a ele, craque do time em uma das conquistas mais importantes da história alvinegra.

- Fiquei muito orgulhoso, chorei bastante, a minha família ainda nem viu. Vai ser homenagem à camisa de 1990, vai ser uma réplica, tanto a preta quanto a branca. No número vai ter a minha foto, acho que é a primeira vez que acontece isso a história do Corinthians - comentou o ex-jogador.

O lançamento vai acontecer durante o programa "Você Torceu Aqui", da Band, que é transmitido todo domingo na parte da tarde, relembrando partidas históricas televisionadas pelo canal. Além de Neto, Ronaldo Giovanelli marcará presença na ação que, se restringirá apenas ao uniforme número 1, já que o número 2 ficará para outra ocasião a ser definida.