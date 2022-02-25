Com multa milionária, Flamengo acerta a renovação de Igor Jesus

Nesta sexta-feira, o Flamengo acertou a renovação de contrato do volante da base Igor Jesus. Agora, o novo vínculo garante o meio-campista na Gávea até dezembro de 2023, e a multa rescisória gira em torno de 50 milhões de euros (quase R$ 289 milhões na cotação atual). A informação foi dada primeiramente pelo "Goal Brasil". Posteriormente, o LANCE! a confirmou.> Quem pode, pode: Flamengo faz postagem para enaltecer Gabigol e Pedro Igor Jesus chegou ao Flamengo em 2021 e ganhou destaque, sobretudo, na última Copinha. O volante foi titular em quatro dos cinco jogos dos Garotos do Ninho e foi o herói da classificação para a terceira fase, com um gol marcado nos minutos finais (clique aqui e relembre).