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futebol

Com multa milionária, Flamengo acerta a renovação de Igor Jesus

A multa rescisória gira em torno de 50 milhões de euros, quase R$ 289 milhões na cotação atual; o novo vínculo é válido até dezembro de 2023...

Publicado em 25 de Fevereiro de 2022 às 16:30

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

25 fev 2022 às 16:30
Nesta sexta-feira, o Flamengo acertou a renovação de contrato do volante da base Igor Jesus. Agora, o novo vínculo garante o meio-campista na Gávea até dezembro de 2023, e a multa rescisória gira em torno de 50 milhões de euros (quase R$ 289 milhões na cotação atual). A informação foi dada primeiramente pelo "Goal Brasil". Posteriormente, o LANCE! a confirmou.> Quem pode, pode: Flamengo faz postagem para enaltecer Gabigol e Pedro Igor Jesus chegou ao Flamengo em 2021 e ganhou destaque, sobretudo, na última Copinha. O volante foi titular em quatro dos cinco jogos dos Garotos do Ninho e foi o herói da classificação para a terceira fase, com um gol marcado nos minutos finais (clique aqui e relembre).
Após a eliminação do Rubro-Negro da Copa São Paulo de Futebol Júnior, ele se juntou ao grupo que iniciou o Campeonato Carioca, comandado por Fábio Matias, e atuou em dois jogos.
> Veja e simule a tabela do Cariocão
Em tempo: os profissionais do Flamengo volta a campo neste domingo para enfrentar o Resende, às 16h, no Estádio Nilton Santos. A partida é válida pela nona rodada do Campeonato Carioca e terá transmissão em tempo real do L!.
Crédito: IgorJesuscomemoragolmarcadocontraoNáutico,pelasegundafasedaCopinha(Foto:GilvandeSouza/Flamengo

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