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Com multa de R$ 315 mi para o exterior, Corinthians renova com Adson até 2024

Cria da base corintiana se destacou na última temporada e fez com que a diretoria do clube ampliasse o contrato, que iria até dezembro de 2023, por mais um ano...
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Publicado em 

15 jan 2022 às 13:10

Publicado em 15 de Janeiro de 2022 às 13:10

Dentre as apostas do Corinthians na base em 2021, uma das principais foi Adson, que teve uma primeira temporada melhor do que recentes revelações corintianas, como Pedrinho e Malcom. Como prêmio pelo bom desempenho veio a renovação de contrato. Neste sábado (15), o Timão comunicou, através das suas redes sociais, que o novo vínculo do meia-atacante com o Timão será até o dia 31 de dezembro de 2024. Antes, o contrato era válido até dezembro de 2023.
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Com o novo contrato, a multa rescisória de Adson para o mercado internacional será de 50 milhões de euros (R$ 315,9 mi). Já para equipes do futebol brasileiro, o valor está estipulado em R$ 100 milhões.
Ao site do Corinthians, o jogador falou pela primeira vez desde a extensão do vínculo.
- Estou muito feliz com esta renovação. É mais um sonho realizado na minha vida. Vamos juntos em busca dos nossos objetivos nesta temporada - disse o jogador. A renovação do meia-atacante foi a terceira anunciada pelo Timão nesta temporada. Antes, o clube já havia renovado com o goleiro Cássio e o lateral-direito Fagner. A tendência é que o zagueiro Gil seja o próximo.
Adson marcou três gols e deu três assistências em 24 partidas que disputou em 2021. Já nesta temporada, a cria da base corintiana terá que disputar posição com atletas mais experientes, como Róger Guedes e Willian.
Crédito: AdsonfoiumdosprincipaisdribladoresdoTimãonoúltimoBrasileiro(Foto:RodrigoCoca/Ag.Corinthians

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