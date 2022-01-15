Com multa de R$ 315 mi para o exterior, Corinthians renova com Adson até 2024

Dentre as apostas do Corinthians na base em 2021, uma das principais foi Adson, que teve uma primeira temporada melhor do que recentes revelações corintianas, como Pedrinho e Malcom. Como prêmio pelo bom desempenho veio a renovação de contrato. Neste sábado (15), o Timão comunicou, através das suas redes sociais, que o novo vínculo do meia-atacante com o Timão será até o dia 31 de dezembro de 2024. Antes, o contrato era válido até dezembro de 2023.

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Com o novo contrato, a multa rescisória de Adson para o mercado internacional será de 50 milhões de euros (R$ 315,9 mi). Já para equipes do futebol brasileiro, o valor está estipulado em R$ 100 milhões.

Ao site do Corinthians, o jogador falou pela primeira vez desde a extensão do vínculo.

- Estou muito feliz com esta renovação. É mais um sonho realizado na minha vida. Vamos juntos em busca dos nossos objetivos nesta temporada - disse o jogador. A renovação do meia-atacante foi a terceira anunciada pelo Timão nesta temporada. Antes, o clube já havia renovado com o goleiro Cássio e o lateral-direito Fagner. A tendência é que o zagueiro Gil seja o próximo.

Adson marcou três gols e deu três assistências em 24 partidas que disputou em 2021. Já nesta temporada, a cria da base corintiana terá que disputar posição com atletas mais experientes, como Róger Guedes e Willian.