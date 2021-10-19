Com multa de R$ 150 milhões, volante do sub-17 do Corinthians assina contrato profissional

Crédito: Divulgação/Arquivo Pessoal

O volante Gabriel Moscardo assinou o seu primeiro contrato profissional com o Corinthians na tarde desta terça-feira. O jogador, de 16 anos, que atua pela categoria sub-17, tem o vínculo agora até 30 de setembro de 2024 e com multa rescisória para o exterior de aproximadamente R$ 150 milhões.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão-2021 clicando aqui

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- É a realização de um sonho esse momento. Vejo como o reconhecimento de um trabalho que vem sendo feito há muito tempo. Isso só me traz mais motivação para continuar trabalhando e dar alegria ao torcedor do Corinthians. Sigo em busca dos meus objetivos dentro do clube - comemorou Gabriel, que é natural de Taubaté, no interior de São Paulo.

Moscardo está no Corinthians desde 2017, quando chegou para integrar a equipe sub-12. Desde que chegou, o jovem conseguiu ser titular na maioria das ocasiões e, além de atuar como volante, chegou a desempenhar a função de zagueiro. Anteriormente, ele tinha vínculo de formação até dezembro de 2022.