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Com multa de R$ 150 milhões, volante do sub-17 do Corinthians assina contrato profissional

Aos 16 anos, o meio-campista Gabriel Moscardo firmou vínculo profissional com o Timão até setembro de 2024. Jovem está no clube desde 2017, quando integrava o sub-12...
LanceNet

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Publicado em 

19 out 2021 às 16:27

Publicado em 19 de Outubro de 2021 às 16:27

Crédito: Divulgação/Arquivo Pessoal
O volante Gabriel Moscardo assinou o seu primeiro contrato profissional com o Corinthians na tarde desta terça-feira. O jogador, de 16 anos, que atua pela categoria sub-17, tem o vínculo agora até 30 de setembro de 2024 e com multa rescisória para o exterior de aproximadamente R$ 150 milhões.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão-2021 clicando aqui
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GALERIA> Veja até quando vai o contrato de cada jogador do Corinthians
- É a realização de um sonho esse momento. Vejo como o reconhecimento de um trabalho que vem sendo feito há muito tempo. Isso só me traz mais motivação para continuar trabalhando e dar alegria ao torcedor do Corinthians. Sigo em busca dos meus objetivos dentro do clube - comemorou Gabriel, que é natural de Taubaté, no interior de São Paulo.
Moscardo está no Corinthians desde 2017, quando chegou para integrar a equipe sub-12. Desde que chegou, o jovem conseguiu ser titular na maioria das ocasiões e, além de atuar como volante, chegou a desempenhar a função de zagueiro. Anteriormente, ele tinha vínculo de formação até dezembro de 2022.
Recentemente, no início deste mês de outubro, outro atleta da categoria também assinou contrato profissional no início deste mês até setembro de 2024 e com multa na casa dos R$ 150 milhões: o goleiro Felipe Longo.

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