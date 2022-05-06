Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Com multa de 50 milhões de euros, joia assina primeiro contrato com o Flamengo

Com passagem pelas divisões de base do Cruzeiro e convocações para a Seleção Brasileira, Pyetro assinou contrato com o Flamengo válido até 2025...

Publicado em 06 de Maio de 2022 às 14:55

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

06 mai 2022 às 14:55
No Flamengo desde o início da temporada, o lateral-esquerdo Pyetro, de 16 anos, assinou seu primeiro contrato profissional com o Rubro-Negro nesta semana. O vínculo do jogador é válido até 2025 e tem multa rescisória estipulada em 50 milhões de euros, cerca de R$ 267 milhões na cotação atual, e Pyetro projetou sua sequência no clube.- Minhas expectativas (para este ano) são as melhores possíveis. Vou trabalhar ainda mais forte, nos treinamentos, nos jogos, ainda mais concentrado para conseguir aumentar o meu desempenho, pois eu sei que só assim eu consigo evoluir. E é assim que lá na frente eu vou colher os frutos, com muita dedicação e foco - comentou o jovem.
Nascido em Itabirito, cidade de Minas Gerais a 50km de Belo Horizonte, Pyetro chega ao Ninho do Urubu após passagem pelas divisões de base do Cruzeiro. Em 2021, o lateral-esquerdo esteve presente em todas convocações da Seleção Brasileira Sub-15, mas não disputou o Torneio de Montaigu, na França, por um imbróglio pelo prazo de resposta da CNRD após a sua saída da Raposa.Já neste ano, disputando a Copa Brasileirinho Sub-17 pelo Flamengo, Pyetro atuou mais avançado, como ponta esquerda, e foi eleito o melhor jogador da campanha rubro-negra, que acabou com o título.
Feliz pelo momento e pela trajetória percorrida até assinar com o Flamengo, Pyetro lembrou das dificuldades passadas com a família.
- Minha família sempre me apoiou seja na escola, ou em qualquer tipo de situação. Tudo para que eu me tornasse uma pessoa responsável, a pessoa que eu sou hoje. Sou muito grato a eles por tudo. A vida que a gente levava em Itabirito é totalmente diferente do que a gente leva agora, e isso tudo graças ao nosso esforço, É uma sensação de muita felicidade, não só por eu estar no caminho certo para realizar meu sonho, mas por poder ajudar a melhorar a vida da minha família - finalizou o novo lateral-esquerdo do Flamengo.
Crédito: Pyetro,lateral-esquerdode16anos,assinoucontratocomoFlamengo(Foto:ArquivoPessoal

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

flamengo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Carreta cai em ribanceira em Cariacica
Carreta cai em ribanceira e complica trânsito no Contorno em Cariacica
Segundo a prefeitura, foram feitos testes visuais e também o teste de medida padrão de 20 litros em todos os bicos de abastecimento
Posto de combustíveis de Cachoeiro é autuado pelo Procon por irregularidade em bomba
Manami Ocean Living
Mercado imobiliário de luxo bate recordes e impulsiona crescimento do alto padrão no Espírito Santo

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados