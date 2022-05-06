Com multa de 50 milhões de euros, joia assina primeiro contrato com o Flamengo

No Flamengo desde o início da temporada, o lateral-esquerdo Pyetro, de 16 anos, assinou seu primeiro contrato profissional com o Rubro-Negro nesta semana. O vínculo do jogador é válido até 2025 e tem multa rescisória estipulada em 50 milhões de euros, cerca de R$ 267 milhões na cotação atual, e Pyetro projetou sua sequência no clube.- Minhas expectativas (para este ano) são as melhores possíveis. Vou trabalhar ainda mais forte, nos treinamentos, nos jogos, ainda mais concentrado para conseguir aumentar o meu desempenho, pois eu sei que só assim eu consigo evoluir. E é assim que lá na frente eu vou colher os frutos, com muita dedicação e foco - comentou o jovem.

Nascido em Itabirito, cidade de Minas Gerais a 50km de Belo Horizonte, Pyetro chega ao Ninho do Urubu após passagem pelas divisões de base do Cruzeiro. Em 2021, o lateral-esquerdo esteve presente em todas convocações da Seleção Brasileira Sub-15, mas não disputou o Torneio de Montaigu, na França, por um imbróglio pelo prazo de resposta da CNRD após a sua saída da Raposa.Já neste ano, disputando a Copa Brasileirinho Sub-17 pelo Flamengo, Pyetro atuou mais avançado, como ponta esquerda, e foi eleito o melhor jogador da campanha rubro-negra, que acabou com o título.

Feliz pelo momento e pela trajetória percorrida até assinar com o Flamengo, Pyetro lembrou das dificuldades passadas com a família.

- Minha família sempre me apoiou seja na escola, ou em qualquer tipo de situação. Tudo para que eu me tornasse uma pessoa responsável, a pessoa que eu sou hoje. Sou muito grato a eles por tudo. A vida que a gente levava em Itabirito é totalmente diferente do que a gente leva agora, e isso tudo graças ao nosso esforço, É uma sensação de muita felicidade, não só por eu estar no caminho certo para realizar meu sonho, mas por poder ajudar a melhorar a vida da minha família - finalizou o novo lateral-esquerdo do Flamengo.