Com mudanças, Mano Menezes começa a esboçar o time do Internacional

Na manhã desta quinta-feira, o técnico Mano Menezes iniciou a sua era no Internacional e comandou o primeiro treino do elenco.

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Ao lado do auxiliar Sidnei Lobo, ele conversou com os jogadores e fez algumas mudanças na equipe titular.

A ideia do treinador é mexer com o brio do grupo e trazer competitividade aos jogadores nas atividades.

Confira uma provável escalação do Internacional: Daniel; Bustos, Rodrigo Moledo, Gabriel Mercado e Renê (Thauan Lara); Gabriel, Liziero, Edenilson, Mauricio e Carlos de Pena (Wanderson); Wesley Moraes (David).

Calendário

O próximo jogo do Internacional será no sábado, quando a equipe mede forças com o Fluminense, no Maracanã.