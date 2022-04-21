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futebol

Com mudanças, Mano Menezes começa a esboçar o time do Internacional

Treinador realizou o seu primeiro treino na manhã desta quinta-feira...

Publicado em 21 de Abril de 2022 às 16:51

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

21 abr 2022 às 16:51
Na manhã desta quinta-feira, o técnico Mano Menezes iniciou a sua era no Internacional e comandou o primeiro treino do elenco.
- VEJA A TABELA DO BRASILEIRÃO
Ao lado do auxiliar Sidnei Lobo, ele conversou com os jogadores e fez algumas mudanças na equipe titular.
A ideia do treinador é mexer com o brio do grupo e trazer competitividade aos jogadores nas atividades.
Confira uma provável escalação do Internacional: Daniel; Bustos, Rodrigo Moledo, Gabriel Mercado e Renê (Thauan Lara); Gabriel, Liziero, Edenilson, Mauricio e Carlos de Pena (Wanderson); Wesley Moraes (David).
Calendário
O próximo jogo do Internacional será no sábado, quando a equipe mede forças com o Fluminense, no Maracanã.
Crédito: RicardoDuarte/Internacional

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