Com mudanças, Flamengo está escalado para enfrentar o Botafogo; veja o time titular e onde assistir

O Flamengo está escalado para enfrentar o Botafogo nesta quarta-feira, às 20h, no Nilton Santos, pela oitava rodada do Campeonato Carioca. O técnico Paulo Sousa promoveu cinco mudanças em relação ao time que foi vice da Supercopa diante do Atlético-MG. > O que mudou no Flamengo após 2019 mágico e bi do Brasileiro Dessa forma, o Flamengo vai a campo com: Hugo Souza; Fabricio Bruno, David Luiz e Léo Pereira; Matheuzinho, Willian Arão, João Gomes, Lázaro e Arrascaeta; Pedro e Gabi.
VEJA A FICHA TÉCNICABotafogo x Flamengo
Data e horário: 22/02/2022, às 20hLocal: Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ)Árbitro: Grazianni Maciel RochaAssistentes: Rodrigo Figueiredo Henrique Corrêa e Thayse Marques FonsecaVAR: Rodrigo Nunes de SáOnde assistir: Cariocão Play, Botafogo TV+ e Fla TV+ e tempo real pelo LANCE!