Com mudanças e por mais uma vitória fora, Flamengo encara o Bahia

As substituições no time titular têm sido a tônica do início de trabalho de Dome Torrent no comando do Flamengo. Nesta quarta, contra o Bahia, não será diferente uma vez que o treinador não terá quatro titulares, mas o objetivo é dar sequência aos bons resultados conquistados como visitante no Brasileirão. A bola rola em Pituaçu às 20h30, com transmissão em tempo real do LANCE!.

As únicas vitórias conquistadas pelo Rubro-Negro nesta edição foram fora do Rio de Janeiro: 1 a 0 sobre o Coritiba, no Couto Pereira, e o mesmo placar mínimo diante do Santos, na Vila Belmiro. Assim, a equipe da Gávea é a de melhor aproveitamento como visitante junto com Internacional, que também somou seis dos nove pontos disputados nestas condições neste Brasileirão.

Em relação ao time que empatou com o Botafogo, na quinta rodada, Dome fez seis alterações para enfrentar o Santos, no último domingo. Para o jogo desta quarta a tendência é a mesma. Afinal, Diego Alves, Gerson, Bruno Henrique e Gabigol sequer viajaram para Salvador, e ainda há a possibilidade do técnico realizar mais mudanças no time principal. O catalão já explicou sua estratégia.- As pessoas têm que compreender que é impossível jogar 100% com os mesmos jogadores. Quando temos jogadores similares, com a mesma qualidade, temos que rodar - explicou Dome após a vitória na Vila Belmiro.Uma novidade entre os titulares deve ser Maurício Isla, que estreou como jogador do Flamengo no segundo tempo diante do Santos. A atuação do chileno deixou boa impressão e o lateral-direito está cotado para iniciar o confronto com o Bahia. A meta deve ser defendida por Gabriel Batista. Já no ataque são várias as opções para substituir Gabigol e Bruno Henrique: Pedro Rocha, Vitinho, Michael, Pedro... Nomes não faltam para o treinador espanhol.