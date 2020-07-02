Com movimento da torcida, Fluminense chega aos 30 mil sócios

Crédito: BRUNO HADDAD/FFC

Mesmo durante a pandemia do novo coronavírus, os números do Fluminense no sócio-torcedor estão em crescimento. Nesta quinta-feira, o clube chegou aos 30 mil adimplentes. Uma mobilização da torcida, com a campanha #ÉpeloFlu, ajudou no movimento de associação em massa.

Quando lançou o contador no site oficial, o Flu tinha 26.986 sócios adimplentes. Isso aconteceu no último dia 19 de junho. Menos de um mês depois, já foram mais de três mil adesões.

O movimento é liderado por várias páginas de torcedores nas redes sociais, além de organizadas, influenciadores, entre outros. O Fluminense quer aumentar o número de sócios pensando principalmente no aumento de receitas.