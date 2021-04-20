Com mosaico e bandeiras, torcida do Fluminense deixa o Maracanã pronto para a estreia na Libertadores

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O Maracanã já está pronto para a estreia do Fluminense na Libertadores, nesta quinta-feira, diante do River Plate (ARG), às 19h. Nesta terça-feira, um grupo de torcedores foi ao estádio para produzir um mosaico no Setor Leste com os dizeres "Time de Guerreiros". Além disso, as já tradicionais bandeiras e faixas permanecem no Setor Sul do estádio.

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No clássico com o Botafogo a torcida também havia feito um mosaico com as cores verde, branco e grená, além do escudo. Essa tem sido uma medida bastante adotada pelos tricolores ao longo do último ano sem público nos estádios por conta da pandemia.

Veja a tabela completa da Libertadores

O Fluminense abre a Libertadores de 2021 no Maracanã contra o River Plate. Depois, encara o Independiente Santa Fe e o Junior Barranquilla fora de casa. Em seguida, nos dias 12 e 18, recebe essas duas equipes antes de visitar o time argentino no encerramento da fase de grupos.

Vale lembrar que o Flu já pediu aos torcedores que não façam a ação conhecida como "Ruas de Fogo" na chegada da equipe ao estádio, assim como o uso de qualquer artefato inflamável, pirotécnico ou explosivo dentro do Maracanã ou nas áreas próximas e vias no entorno do local da partida. Isso porque aglomerações ou festas podem ser punidas pela Conmebol.