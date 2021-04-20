Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Com mosaico e bandeiras, torcida do Fluminense deixa o Maracanã pronto para a estreia na Libertadores
futebol

Com mosaico e bandeiras, torcida do Fluminense deixa o Maracanã pronto para a estreia na Libertadores

Arquibancada Leste terá os dizeres 'Time de Guerreiros' para inspirar o elenco contra o River Plate, nesta quinta-feira...

Publicado em 20 de Abril de 2021 às 14:06

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

20 abr 2021 às 14:06
Crédito: Reprodução
O Maracanã já está pronto para a estreia do Fluminense na Libertadores, nesta quinta-feira, diante do River Plate (ARG), às 19h. Nesta terça-feira, um grupo de torcedores foi ao estádio para produzir um mosaico no Setor Leste com os dizeres "Time de Guerreiros". Além disso, as já tradicionais bandeiras e faixas permanecem no Setor Sul do estádio.
> Gestão Mário Bittencourt chega a 26 reforços e cinco treinadores no Fluminense; veja a lista
No clássico com o Botafogo a torcida também havia feito um mosaico com as cores verde, branco e grená, além do escudo. Essa tem sido uma medida bastante adotada pelos tricolores ao longo do último ano sem público nos estádios por conta da pandemia.
Veja a tabela completa da Libertadores
O Fluminense abre a Libertadores de 2021 no Maracanã contra o River Plate. Depois, encara o Independiente Santa Fe e o Junior Barranquilla fora de casa. Em seguida, nos dias 12 e 18, recebe essas duas equipes antes de visitar o time argentino no encerramento da fase de grupos.
Vale lembrar que o Flu já pediu aos torcedores que não façam a ação conhecida como "Ruas de Fogo" na chegada da equipe ao estádio, assim como o uso de qualquer artefato inflamável, pirotécnico ou explosivo dentro do Maracanã ou nas áreas próximas e vias no entorno do local da partida. Isso porque aglomerações ou festas podem ser punidas pela Conmebol.
Veja mais imagens:

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

fluminense
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

democracia
Democracia: o fio invisível que sustenta o desenvolvimento
Milhares de turistas passam o verão em Guarapari
Uma das praias mais famosas do ES recebe seu 1º festival católico
Praça dos Três Poderes, em Brasília. Foto Valter Campanato/Agência Brasil.
Acossados pela rejeição dos eleitores, os Três Poderes pautam reformas

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados