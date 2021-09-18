Com moral com Renato e a torcida do Flamengo, Matheuzinho tem números melhores que Isla em 2021

Se a diretoria do Flamengo aguarda um sinal para avançar na negociação por Daniel Alves, o técnico Renato Gaúcho segue bem "municiado" na posição. O titular é o experiente Isla, nome incontestável na seleção do Chile. O reserva imediato é Matheuzinho. O garoto do Ninho, inclusive, está com moral com o técnico, é muito acionado e, em 2021, tem números melhores que os de Isla.São mais assistências, passes decisivos, desarmes e bolas recuperadas para Matheuzinho, que ainda tem um melhor aproveitamento nos cruzamentos em relação a Isla. Isso levando em consideração apenas os jogos do Brasileirão, Copa do Brasil, Libertadores e Supercopa do Brasil. O garoto do Ninho entrou em campo 26 vezes, sendo titular em 13. Já Isla iniciou 20 jogos na temporada.Os números de Matheuzinho e Isla em 2021 (Arte: SofaScore)Isla permanece com o status de titular com Renato Gaúcho, mas o técnico já demonstra que confia e conta com o futebol de Matheuzinho. São 16 partidas desde a estreia de Renato no comando do Flamengo, e lateral-direito formado no Ninho atuou em 12, sendo um dos atletas mais acionados pelo treinador.