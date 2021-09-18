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Com moral com Renato e a torcida do Flamengo, Matheuzinho tem números melhores que Isla em 2021

Um dos atletas mais acionados pelo atual técnico do Flamengo, Matheuzinho figura entre os maiores garçons da equipe e, nas estatísticas, supera o "concorrente" Maurício Isla...

Publicado em 18 de Setembro de 2021 às 08:00

LanceNet

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Publicado em 

18 set 2021 às 08:00
Crédito: Marcelo Cortes/CRF
Se a diretoria do Flamengo aguarda um sinal para avançar na negociação por Daniel Alves, o técnico Renato Gaúcho segue bem "municiado" na posição. O titular é o experiente Isla, nome incontestável na seleção do Chile. O reserva imediato é Matheuzinho. O garoto do Ninho, inclusive, está com moral com o técnico, é muito acionado e, em 2021, tem números melhores que os de Isla.São mais assistências, passes decisivos, desarmes e bolas recuperadas para Matheuzinho, que ainda tem um melhor aproveitamento nos cruzamentos em relação a Isla. Isso levando em consideração apenas os jogos do Brasileirão, Copa do Brasil, Libertadores e Supercopa do Brasil. O garoto do Ninho entrou em campo 26 vezes, sendo titular em 13. Já Isla iniciou 20 jogos na temporada.Os números de Matheuzinho e Isla em 2021 (Arte: SofaScore)Isla permanece com o status de titular com Renato Gaúcho, mas o técnico já demonstra que confia e conta com o futebol de Matheuzinho. São 16 partidas desde a estreia de Renato no comando do Flamengo, e lateral-direito formado no Ninho atuou em 12, sendo um dos atletas mais acionados pelo treinador.
O bom momento faz Matheuzinho também estar em alta com a torcida, que já pede a Renato, por meio das redes sociais, uma sequência entre os titulares.Em 2021, Matheuzinho figura no Top-5 de garçons, com seis assistências, o mesmo número de Everton Ribeiro, por exemplo. Michael e Bruno Henrique, ambos com sete, Vitinho, com 11, e Arrascaeta, com 12, lideram o ranking.
Na última temporada, o camisa 34 havia contribuído com três passes para gols. Aos 21 anos, Matheuzinho tem contrato com o Flamengo até junho de 2025. A sequência como titular no time principal ainda não veio, mas o garoto do Ninho está fazendo por onde para receber essa chance sob o comando de Renato.

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