Com missão de reduzir despesas, Botafogo contrata profissional para analisar processos e gastos

Crédito: Durcesio Mello foi empossado como presidente do Botafogo(Vítor Silva/Botafogo

O Botafogo acertou a contratação de um novo reforço, mas não para a equipe de futebol. Trata-se de Alessandro Langone, que fez parte do Grupo de Trabalho de Transição para a gestão Durcesio Mello, e agora assumirá o cargo de "controller" do clube.

+ Duelos LANCE! Quem leva a melhor entre Vasco ou Botafogo? Escolha e vote!O profissional fará uma espécie de auditoria com o objetivo de tentar reduzir os gastos do Botafogo. Ele ficará responsável por analisar contratos e processos internos de finanças, além de controlar a questão do orçamento. A ideia é preparar o terreno para a chegada do CEO, que ainda está para ser contratado.

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