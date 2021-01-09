Com missão de reduzir despesas, Botafogo contrata profissional para analisar processos e gastos

O Botafogo acertou a contratação de um novo reforço, mas não para a equipe de futebol. Trata-se de Alessandro Langone, que fez parte do Grupo de Trabalho de Transição para a gestão Durcesio Mello, e agora assumirá o cargo de "controller" do clube.
+ Duelos LANCE! Quem leva a melhor entre Vasco ou Botafogo? Escolha e vote!O profissional fará uma espécie de auditoria com o objetivo de tentar reduzir os gastos do Botafogo. Ele ficará responsável por analisar contratos e processos internos de finanças, além de controlar a questão do orçamento. A ideia é preparar o terreno para a chegada do CEO, que ainda está para ser contratado.
+ Bota consegue se salvar? Confira a tabela completa do Brasileirão
Graduado em direito, contabilidade e finanças, Langone trabalhou por mais de cinco anos na Ernst & Young, uma das maiores empresas de auditoria no mundo. Ele também tem no currículo um mestrado em gestão e direito esportivo e um em economia e gestão empresarial.