Com meta de 30 jogadores no elenco, Luís Castro já visa criação de 'Botafogo B' no curto prazo

O elenco do Botafogo deve passar por significativas mudanças com a chegada de Luís Castro. A meta do treinador é trabalhar com um plantel de 30 jogadores, algo comum no futebol europeu. Atualmente, o Alvinegro conta com 47 atletas no elenco profissional - contando também jogadores criados na base e ainda elegíveis para voltarem ao time sub-20.+ John Textor cita razões por otimismo pelo futuro do Botafogo: 'Temos fé porque estamos preparados'

Nesse contexto, o Glorioso deve ganhar um "braço": o Botafogo B. Um time alternativo que já foi comentado por John Textor. Será uma equipe alternativa ao elenco principal e contará, principalmente, com jogadores que estourarem a idade do time sub-20 e atletas que precisarem de mais ritmo de jogo.

A ideia de um Botafogo B é real e já está saindo do papel. Os planos de John Textor são de anunciar um treinador para esse time em até 30 dias. Luís Castro comentou sobre os planos envolvendo a quantidade de jogadores durante a coletiva de apresentação, na última terça-feira.

– É impossível trabalhar com 40 jogadores. O número que eu solicitei foi 30 jogadores no máximo: 27 jogadores de linha mais três goleiros, isso porque temos muitos jogos no Brasileirão e esperamos chegar à frente na Copa do Brasil. Esse é o número mais equilibrado. Tendo uma equipe B podemos sempre ir lá buscar algum jogador.

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A tendência é que já haja um começo de uma "separação" de jogadores que estarão no time A e outros no plantel B nos próximos dias, de acordo com aquilo que Luís Castro observar nos treinos - adicionando com o que o técnico assistiu nos jogos do Botafogo.

– Acredito em contextos favoráveis ao desenvolvimento, 40 jogadores para trabalhar não é ideal. O time B fará com que coloquemos os jogadores para render e se render irem para a equipe A. Isso não quer dizer que o jogador do time B não tenha qualidade. O futebol de formação é muito difícil. Quando pensamos que o jogador está formado, dá um passo errado e perde-se uma carreira. Na equipe B terá atenção do treinador, esse equilíbrio entre ganhar e desenvolver é da parte mais complexa do futebol. Quando Cristiano Ronaldo chegou ao Manchester, via-se muitas vezes ele jogar bem e (Alex) Ferguson o colocava no banco, isso acontece - explicou o português.