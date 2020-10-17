Com Messi apagado, Barcelona perde para o Getafe; Real Madrid agradece

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O Barcelona perdeu para o Getafe por 1a0, neste sábado, fora de casa, em jogo válido pela sexta rodada do Campeonato Espanhol, a La Liga. O gol foi marcado por Mata, de pênalti, aos 11 do segundo tempo. O craque Lionel Messi até que deu bons passes, mas para o seu nível, esteve "apagado".

Com o resultado, o Barcelona conheceu sua primeira derrota na competição e está em nono, com sete pontos, mas com apenas quatro jogos. Na próxima rodada, o Barça recebe o rival Real Madrid, no próximo sábado, às 11h, no Camp Nou.