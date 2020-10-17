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futebol

Com Messi apagado, Barcelona perde para o Getafe; Real Madrid agradece

Fora de casa, Barça é derrotado por 1a0 e agora se prepara para receber o arquirrival...

Publicado em 17 de Outubro de 2020 às 18:20

LanceNet

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Publicado em 

17 out 2020 às 18:20
Crédito: Divulgação
O Barcelona perdeu para o Getafe por 1a0, neste sábado, fora de casa, em jogo válido pela sexta rodada do Campeonato Espanhol, a La Liga. O gol foi marcado por Mata, de pênalti, aos 11 do segundo tempo. O craque Lionel Messi até que deu bons passes, mas para o seu nível, esteve "apagado".
Com o resultado, o Barcelona conheceu sua primeira derrota na competição e está em nono, com sete pontos, mas com apenas quatro jogos. Na próxima rodada, o Barça recebe o rival Real Madrid, no próximo sábado, às 11h, no Camp Nou.
Por falar no Real, o time de Madri lidera a competição, com 10 pontos. Mais cedo, em casa, os Merengues perderam de 1a0 para o Cádiz, e, portanto, "agradeceram" pelo tropeço. O G6 tem ainda Getafe (10), Cádiz (10), Granada (10), Betis (9) e Atlético de Madrid (8). Destes, o único já com seis jogos é o terceiro colocado.

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