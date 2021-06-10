Com Menino e Kuscevic, Palmeiras treina após eliminação

Crédito: Cesar Greco/Palmeiras

Após eliminação diante do CRB pela Copa do Brasil, o Palmeiras treinou na manhã desta quinta-feira (10), na Academia de Futebol, visando preparação para o clássico contra o Corinthians, neste sábado (12), às 19h, no Allianz Parque, pela terceira Campeonato Brasileiro.

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O jovem Gabriel Menino se reapresentou ao clube após retornar da Seleção Olímpica do Brasil e realizou atividades regenerativas na parte interna do centro de excelência, assim como os jogadores que atuaram como titulares na partida contra o CRB, nesta quarta (9).

O restante do elenco foi a campo, incluindo Marcos Rocha, Zé Rafael, Lucas Lima, Breno Lopes e Willian, que estiveram no duelo diante do CRB.

>> Veja a tabela completa do BrasileirãoAbel, então, usou o elenco em um coletivo. A principal novidade foi a presença do defensor Benjamín Kuscevic, que participou de todo o trabalho sem restrições após se recuperar de lesão na coxa direita.