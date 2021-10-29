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Com melhor aproveitamento fora, Palmeiras tem série como visitante no Brasileirão

Verdão acumula mais vitórias quando está longe de casa e agora encara Grêmio e Santos em seus respectivos estádios...

Publicado em 29 de Outubro de 2021 às 09:30

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

29 out 2021 às 09:30
Crédito: Cesar Greco/Palmeiras
Embalado por três vitórias consecutivas no Campeonato Brasileiro, o Palmeiras se prepara para atuar fora de casa nas duas próximas rodadas da competição nacional contra Grêmio e Santos. Jogar como visitante na atual temporada não tem sido um problema para a equipe de Abel Ferreira.
Xavi perto de fechar com o Barcelona, Renato Gaúcho muito pressionado no Flamengo, Boca sonda Guerrero… O Dia do Mercado!
O Alviverde tem melhor desempenho quando está distante do Allianz Parque. São 17 vitórias em 30 compromissos e um aproveitamento de 64,4% dos pontos disputados. Em casa, o rendimento está abaixo, com 57,7% de aproveitamento. O número de jogos como mandante é o mesmo: 30.
Curiosamente, o Palmeiras tem mais triunfos fora do que quando manda as suas partidas e perdeu menos como visitante. O último compromisso como visitante marcou a vitória sobre o Ceará por 2 a 1, na Arena Castelão.
Veja a tabela completa do BrasileirãoOs jogos diante Grêmio e Santos, equipes que lutam contra o rebaixamento, podem fazer com que a série de vitórias permaneçam, repetindo o que aconteceu no primeiro turno do Brasileirão. No mesmo período, o Verdão emendou nove triunfos consecutivos, recorde sob o comando do técnico português.
Palmeiras como mandante na temporada de 2021:-> 30 jogos-> 16 vitórias-> 4 empates-> 10 derrotas-> 53 gols marcados-> 35 gols sofridos-> 57,7% de aproveitamento
Veja no aplicativo do LANCE! o resultado dos jogos da rodada
Palmeiras como visitante na temporada de 2021:-> 30 jogos-> 17 vitórias-> 7 empates-> 6 derrotas-> 40 gols marcados-> 24 gols sofridos-> 64,4% de aproveitamento

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