Com meia a caminho, Flamengo pisa no acelerador por reforços e tenta 'todas as contratações possíveis'

Crédito: Alexandre Vidal / Flamengo

Everton e Fenerbahçe são outros clubes que estão no páreo, mas Andreas Pereira vê com bons olhos a oportunidade de atuar em uma vitrine luxuosa no futebol sul-americano, tendo a Seleção Brasileira como escopo. O Fla está ciente da natural dificuldade em recrutar um talentoso jogador de 25 anos do Velho Continente, só que aposta no desejo do jogador e na boa relação com agentes do meio-campista para assinar contrato.

MAIS REFORÇOS À VISTA

O Flamengo também não esconde a necessidade de contratar um zagueiro, um dos setores mais carentes desde a saída de Pablo Marí. Em entrevista recente ao "Canal RaFla Mello, Marcos Braz avisou que o Flamengo tentará "fazer todas as contratações possíveis".

- A gente está bem servido (na zaga), mas precisa ainda de contratação. A gente gostaria de contratar, ainda mais para essa posição. Não sei se será possível nesse momento, mas, até o dia 28, tentaremos fazer todas as contratações possíveis que se possam fazer - disse o vice-presidente de futebol do Fla.

Uma das cartas na mesa da diretoria, Lyanco, do Torino, é um jogador que foi oferecido e é bem avaliado internamente. O mercado já está ciente de que o clube italiano pede cerca de 9 milhões de euros pelo zagueiro de 24 anos, porém o Flamengo, no momento, só está interessado em negociações que sejam por empréstimo e seguirá antenado a essa e outras possibilidades até o fim do mês.

CARAS NOVAS EM POSSÍVEL SEMIFINAL DE LIBERTADORES

Caso o Flamengo tenha sucesso nas tratativas, os reforços poderão ser inscritos em uma possível fase de semifinal da Libertadores, por exemplo, se o Rubro-Negro confirmar o amplo favoritismo e eliminar o Olimpia nas quartas. Pensando no torneio continental, principalmente, além de Copa do Brasil e segunda metade do Brasileirão, o clube crê que pelo menos três nomes encorparão o elenco de Renato Gaúcho a partir de setembro.

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