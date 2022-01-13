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futebol

Com Medina, Gustavo Maia projeta crescer dentro do Internacional

Cotado para começar na equipe titular com Alexander Medina, atacante deve ser a aposta do Internacional para a temporada...
LanceNet

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Publicado em 

13 jan 2022 às 14:01

Publicado em 13 de Janeiro de 2022 às 14:01

No Inter desde agosto, Gustavo Maia deve iniciar a temporada como titular na equipe do novo técnico Alexander Medina. Pouco utilizado por Diego Aguirre, o atacante chegou a fazer bons jogos quando entrou na segunda etapa das partidas e viu a torcida colorada o pedir como titular. Com contrato até 31 de dezembro, o camisa 7 deve receber mais oportunidades em 2022. + Veja no aplicativo do LANCE! o resultado dos jogos da rodada
Figura frequente nas seleções de base do Brasil, Gustavo é destaque desde os 14 anos, acumulando boas atuações, gols e títulos. O ponta fez sua temporada mais artilheira em 2018, ao marcar 32 gols em 35 jogos com a camisa do São Paulo e foi um dos destaques da conquista do Torneio Internacional sub-20, disputado em 2020. Esperança dos dirigentes para o ataque colorado nesta temporada, o ala foi citado pelo diretor de futebol do Inter, Paulo Bracks, na última coletiva de imprensa da temporada passada, ao dizer que “2022 será o ano de Gustavo Maia”. Atuando em oito partidas e com apenas 147 minutos em campo, o jovem camisa 7 foi importante sempre que entrou e surpreendeu os torcedores com boas atuações. Com 90% dos passes certos, o atacante marcou um gol e foi responsável por sete finalizações, além de 100% dos dribles certos. Na partida contra o Corinthians, foi o responsável pelo gol que garantiu pontuação ao Colorado, sendo o melhor em campo. Carrasco do Grêmio desde as categorias de base, Gustavo pode ser uma surpresa boa na disputa do Campeonato Gaúcho de 2022. Enfrentando o maior rival do Colorado em três oportunidades nas categorias inferiores, o atacante marcou cinco gols e concedeu uma assistência, além de eliminar o tricolor da Taça BH após marcar um hat-trick. O primeiro encontro profissional entre o camisa 7 e o tricolor gaúcho deve acontecer em meados de fevereiro. O elenco do Internacional se reapresentou na manhã da última segunda-feira após a realização de testes para a covid-19 e deu início a pré-temporada. O time deve entrar em campo novamente em 22 de janeiro para a primeira rodada do Gauchão, contra o Juventude.
Crédito: AtacantefezseuprimeirogolcomacamisadoColoradoem2021(Divulgação/Internacional

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