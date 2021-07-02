Com média superior à de Gabigol, Pedro entre no top 15 dos artilheiros do Flamengo neste século

Crédito: Pedro tem 10 gols na temporada (Alexandre Vidal / Flamengo

O Flamengo perdeu Gabigol para a Seleção Brasileira, que disputa a Copa América, mas fez de tudo para manter Pedro, convocado para a equipe Olímpica. E deu resultado. Nesta quinta-feira, o centroavante abriu o placar na vitória do Rubro-Negro sobre o Cuiabá por 2 a 0. O resultado fez com que o time subisse para a 6ª posição no Campeonato Brasileiro, mesmo com dois jogos a menos que a maioria dos seus adversários.

Esse foi o 10º gol de Pedro na temporada, o 33º desde que chegou à Gávea, no ano passado. Saindo do banco em 34 das 71 partidas que disputou pelo clube até o momento, o centroavante soma 3465 minutos em campo, segundo dados do site OGol. O que dá ao jogador uma média de uma bola na rede a cada 105 minutos no gramado. Um rendimento superior, por exemplo, ao de Gabigol.

Maior artilheiro do Flamengo neste século, com 85 tentos, Gabriel Barbosa tem um aproveitamento de um gol a cada 112 minutos em campo. Números igualmente impressionantes, que mostram um equilíbrio na eficiência dos dois atacantes.

Pedro ainda não aparece entre os dez maiores goleadores do clube nos últimos anos, mas, ao que tudo indica, é uma questão de tempo. Sua média, maior que de Gabi, fala por si só. Mesmo com poucos minutos em campo - 49 por jogo, em média -, o atacante já aparece no top 15, empatado com Éverton Ribeiro na 15ª posição.

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